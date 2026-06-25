¡Una diosa total! Las fotos más llamativas de Ekaterina Ojeda, la tercera en discordia entre Icardi y la China

Mauro Icardi protagonizó un confuso evento nocturno que no tardó en llegar a la televisión y aquí te contamos cómo se muestra la joven protagonista en las redes sociales.

Te mostramos lo que exhibe el perfil de Ekaterina en Instagram. / Archivo MDZ IG

Actualmente instalado en la Argentina junto a la China Suárez, Mauro Icardi busca alternar la resolución de sus permanentes diferencias legales con Wanda Nara y los momentos de esparcimiento con su círculo cercano. Sin embargo, su más reciente visita al exclusivo club nocturno Tequila se transformó en el foco de atención debido a una serie de versiones encontradas.

Mauro Icardi visitó una de las discotecas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires durante su estadía en el país. Archivo MDZ El polémico encuentro de Icardi con Ekaterina: quién es ella La información fue compartida por la panelista Carolina Molinari en el ciclo televisivo LAM, emitido por América TV. Según el relato periodístico, el deportista ingresó al sector VIP del establecimiento acompañado por su pareja y un grupo de amigos. Pese al buen inicio de la jornada, trascendió que la situación no habría concluido de la mejor manera.

Ekaterina Ojeda, de 25 años, trabaja en el sector VIP del boliche y se vio involucrada en los trascendidos del fin de semana. Instagram @ekaojed.a El nombre que cobró mayor relevancia en las últimas horas fue el de Ekaterina Ojeda, una modelo de 25 años que trabaja habitualmente en los eventos de la Costanera. La joven mantiene un perfil sumamente reservado en el universo digital, al punto de no registrar publicaciones fijas en el muro de su cuenta personal de Instagram.

La modelo opta por mantener sus perfiles digitales con un nivel de exposición muy bajo y sin posteos fijos. Instagram @ekaojed.a Ekaterina mantiene su actividad de redes en historias destacadas donde comparte entrenamientos, cenas en restaurantes coquetos y registros de sus jornadas laborales.

Así se muestra Ekaterina en sus redes Instagram @ekaojed.a La confesión que podría arruinar todo para Ekaterina Ante las repercusiones del caso, el equipo periodístico liderado por Ángel de Brito logró tomar contacto con la promotora para conocer su versión de los hechos. Más allá de aportar datos sobre su entorno familiar y mencionar que su madre se llama Tatiana, lo que verdaderamente causó un fuerte impacto en el panel fue la tajante posición que adoptó frente al histórico conflicto de la farándula.