Todas las fotos y detalles de la inauguración del nuevo McDonald's en Espacio Costanera

La expansión de la oferta gastronómica y comercial de Mendoza sumó un nuevo capítulo con la inauguración del décimo local de McDonald's en la provincia. El mismo está ubicado en la Terminal de Ómnibus de la capital provincial.

El flamante establecimiento se encuentra emplazado en Espacio Costanera, el nuevo paseo comercial y de servicios que fue recientemente habilitado y que busca transformar el entorno de uno de los principales puntos de ingreso y circulación de pasajeros de la provincia.

La llegada de un nuevo restaurante de la reconocida cadena internacional representa una apuesta estratégica tanto para la empresa como para el desarrollo urbano de la zona. Y su ubicación se establece en un punto candente: es que miles de mendocinos y turistas transitan diariamente por la terminal, lo que convierte al nuevo restaurante en una opción de rápida accesibilidad para viajeros, trabajadores y vecinos que frecuentan el sector.

El local ofrece la propuesta gastronómica característica de la marca, con espacios diseñados para el consumo en el lugar y servicios adaptados a las nuevas tendencias de atención, como las pantallas táctiles para directamente generar los pedidos o la posibilidad de utilizar las apps y pedir de antemano lo que cada uno desee.

MDZ charló con Luis Zambonini, socio de Arcos Mendocinos, y con Diego Paniagua, Director General de arcos Dorados Argentina, quienes expresaron alegría y hablaron sobre sus expectativas con respecto a este local que desde junio de 2026 abre sus puertas: te lo mostramos en el siguiente video.

Mac Donald Inauguracion Terminal omnibus Marcos Garcia / MDZ

McDonald's: una marca líder y amada por los mendocinos

Ubicado dentro del moderno Espacio Costanera, el restaurante forma parte de un proyecto integral que combina gastronomía, comercios, entretenimiento y servicios. El paseo fue concebido para revitalizar el área que rodea la terminal y generar un nuevo polo de encuentro para los habitantes del Gran Mendoza. Su diseño contemporáneo y la incorporación de nuevas propuestas comerciales apuntan a mejorar la experiencia de quienes utilizan diariamente este importante nodo de transporte.

Durante la inauguración, representantes de la empresa, autoridades provinciales y referentes del sector privado destacaron el impacto positivo que tendrá la iniciativa en términos de generación de empleo y dinamización económica.

La apertura del nuevo local se suma a las inversiones que distintas firmas vienen realizando en Mendoza, una provincia que continúa consolidándose como uno de los principales destinos turísticos y de negocios del país.

Con esta incorporación, McDonald's refuerza su presencia en Mendoza y acompaña el crecimiento de nuevos espacios urbanos orientados al consumo, el esparcimiento y la conectividad. La combinación entre la histórica Terminal de Ómnibus y el renovado Espacio Costanera refleja una transformación que busca posicionar a la zona como una puerta de entrada moderna, atractiva y funcional para quienes llegan o parten de la provincia.

No te pierdas la galería de fotos de algunos de los que pasaron por el flamante McDonald's

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno Natalio Mema, recorriendo el nuevo restaurante de McDonald's. Julieta Caballero - MDZ

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Lucio Dardes -Director de operaciones de Arcos Dorados-, Diego Paniagua -Director general de Arcos Dorados- y Luis Zambonini. Julieta Caballero - MDZ

Una imagen de los colaboradores del flamante McDonald's de la Terminal. Julieta Caballero - MDZ

Marcelo Goldman, Maximiliano Goldman y Daniel De Borbón.

Manuel Pons y Claudia Elaskar.

Ulpiano Suarez y Natalio Mema.

Esteban y César Quintana.

Ulpiano Suarez -intendente de la Ciudad de Mendoza-, Marcos Calvente -intendente de Guaymallén-, el gobernador Alfredo Cornejo y Natalio Mema -ministro de Gobierno- estuvieron en la inauguración. Julieta Caballero - MDZ

Mauricio Badaloni, llegando al flamante Espacio Costanera. Julieta Caballero - MDZ

Lucio Dardes, Diego Paniagua, Luis Zambonini, juan Franco Badaloni y Lucrecia Álvarez. Julieta Caballero - MDZ

Martín Kerchner y Juan Carlos Jaliff. Julieta Caballero - MDZ

La ministra de Seguridad Mercedes Rus.

Silvana Biagiotti y Miguel Osimani, de Mendoza Bureau.

El nuevo McDonald's es parte de Espacio Costanera.