Estos son los números de la suerte para hoy jueves 25 de junio

Vivimos tiempos de cambio y mucha gente encuentra en la astrología y el horóscopo la posibilidad de sentirse guiada por un consejo. Por eso, en la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy.

La idea es que este dato te sirva para incorporarlo en actividades que te transmitan buena energía a tu jornada, ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número, para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañe hoy.

Bob Marley es un icono que traspasa generaciones y décadas Foto: Archivo

La cita motivacional del día de hoy

“No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta" - Bob Marley.

El proverbio chino de hoy

“No confundas el galope del caballo con los latidos de tu corazón".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

3, 7, 12, 24, 35, 43

Tauro

4, 18, 26, 28, 33, 47

Géminis

2, 17, 21, 30, 38, 42

Cáncer

9, 15, 29, 33, 37, 46

Leo

6, 11, 20, 27, 35, 42

Virgo

3, 17, 25, 32, 36, 49

Libra

5, 11, 20, 26, 33, 45

Escorpio

9, 16, 21, 34, 38, 42

Sagitario

6, 14, 17, 26, 39, 43

Capricornio

3, 7, 12, 24, 36, 45

Acuario

2, 11, 20, 27, 33, 49

Piscis

5, 13, 17, 25, 38, 42