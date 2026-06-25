Qué es el "silent dating", la nueva forma de conocer personas sin presión

Las aplicaciones de citas modificaron la forma de conocer personas , pero también trajeron consigo nuevas dinámicas que muchas veces generan cansancio, ansiedad o la sensación de estar frente a entrevistas más que a encuentros espontáneos. En ese contexto comenzó a ganar popularidad el silent dating , una propuesta que invita a bajar el ritmo y priorizar la conexión antes que las palabras.

La tendencia surgió en algunos eventos organizados en ciudades de Europa y Estados Unidos y rápidamente comenzó a expandirse entre personas que buscan una experiencia diferente para conocer potenciales parejas. La premisa es simple: durante los primeros minutos del encuentro no se habla.

A diferencia del tradicional speed dating, donde las personas mantienen breves conversaciones para conocerse, el silent dating propone comenzar el encuentro en silencio.

Durante ese tiempo, los participantes pueden compartir una caminata, observar una obra de arte, tomar un café o realizar alguna actividad guiada sin la obligación de iniciar una conversación inmediatamente. La intención es que el primer contacto no esté condicionado por la necesidad de causar una buena impresión a través de las palabras.

Una vez transcurrido ese período inicial, la conversación comienza de manera natural si ambas personas así lo desean.

Por qué el silencio puede reducir la ansiedad de una primera cita

Los impulsores de esta modalidad sostienen que muchas primeras citas están atravesadas por la presión de sostener una conversación, evitar silencios incómodos o responder preguntas personales en pocos minutos.

El silent dating busca romper con esa lógica y permitir que la comunicación empiece desde otros aspectos, como el lenguaje corporal, las miradas, las expresiones o la forma en que cada persona interactúa con el entorno.

Especialistas en relaciones interpersonales consideran que este tipo de experiencias también puede resultar beneficioso para personas introvertidas o para quienes sienten ansiedad social, ya que disminuye la exigencia de generar una conversación inmediata.

Una tendencia que refleja nuevas formas de vincularse

El crecimiento del silent dating forma parte de una transformación más amplia en la manera de construir vínculos. En los últimos años aparecieron modalidades como el slow dating, que propone conocer a una persona sin apuro; el conscious dating, basado en relaciones más conscientes y honestas; o encuentros organizados alrededor de intereses compartidos, como caminatas, clubes de lectura o actividades deportivas.

En todos los casos, el objetivo es alejarse de la dinámica acelerada que muchas veces imponen las aplicaciones de citas y recuperar espacios donde el encuentro personal tenga más protagonismo.

El silencio deja de ser un momento incómodo

Aunque el nombre pueda resultar llamativo, el silent dating no pretende eliminar la conversación, sino modificar el punto de partida de una primera cita.

Quienes participan de este tipo de encuentros sostienen que el silencio inicial permite observar con mayor atención a la otra persona, reducir la ansiedad y favorecer una interacción menos condicionada por respuestas preparadas o expectativas previas.

La propuesta todavía es incipiente, pero ya forma parte de las nuevas tendencias que buscan transformar la manera de iniciar relaciones, en un contexto donde cada vez más personas priorizan experiencias presenciales y vínculos construidos de forma más pausada.