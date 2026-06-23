El insólito requisito que Gladys "La Bomba Tucumana" le exige a sus parejas antes de tener relaciones

En una charla sin filtro con Darian Schijman, la cantante de "La pollera amarilla" reveló las exigentes condiciones que le pone a los hombres en la intimidad.

Gladys "La Bomba Tucumana" sorprendió al revelar los estrictos requisitos que pone antes de iniciar una relación íntima. En una entrevista con Darian "Rulo" Schijman, la cantante confesó que siempre fue muy difícil de conquistar y que jamás tuvo encuentros casuales.

La cantante aseguró que nunca estuvo con alguien en una primera cita y recordó que incluso con el padre de su hijo hizo esperar varios meses antes de dar un paso más en la relación. Según contó, estuvieron entre cinco y seis meses de novios sin intimidad. La artista recordó que finalmente se casaron apenas ocho meses después de comenzar el noviazgo. "No le quedó otra, porque sino, no me iba a tocar", dijo entre risas Gladys.

La cantante fue entrevistada por Darian "Rulo" Schijman. "En ese sentido soy así. No sé si será mi crianza, por mi edad, qué sé yo, mi generación, no lo sé, pero soy muy jodida con eso. Nunca fui a acostarme con alguien que haya conocido en un boliche o en algún lugar. Mucho menos ir a una cita e irme después a dormir con alguien. Jamás. Nunca en mi vida. Con Luciano, que de hecho yo estaba perdidamente enamorada desde que lo conocí y el chico me encantaba, tuvieron que pasar muchos meses... Yo lo conocí en enero y pasaron febrero, marzo, abril y mayo. En mayo o junio, por ahí, recién había pasado algo", reveló "La bomba".

Lejos de flexibilizar su postura con el paso de los años, la artista aseguró que actualmente es todavía más exigente: "Te cuento las cosas que yo he hecho con personas con las que tuve relaciones estables antes de tener relaciones y te morís. Análisis de esto, análisis de lo otro, de todo. Soy re jodida con eso. Yo no me acuesto con cualquier persona. Primero me tiene que encantar mal la persona todo: su aliento, su olor, sus dientes, su cara, todo. Perfumado, rico, limpio, impecable, inmaculado, porque yo soy así también. Soy muy cuidadosa de mi persona, de mis perfumes, de mis olores, de todo. Soy impecable con eso".

La artista reveló que le pide análisis a sus parejas, antes de tener relaciones. Captura de pantalla Youtube América TV. Además, reveló que antes de avanzar en una relación suele pedir estudios médicos. La cantante explicó que muestra sus propios análisis y espera que la otra persona haga lo mismo para asegurarse de que ambos están sanos.