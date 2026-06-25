Deliciosos: te enseñamos la receta para hacer bizcochitos de anís
Aprendé a preparar bizcochitos de anís caseros con esta receta sencilla y deliciosa para disfrutar en cualquier momento del día.
Si querés tener algo distinto para la mediatarde, esta receta de bizcochitos de anís te va a venir a la perfección. Son fáciles de hacer y quedan exquisitos. Eso sí, tiene un truco en cuanto a la grasa, porque se usa grasa de cerdo para la versión tradicional, aunque la manteca comercial funciona muy bien. Además, se hornean a fuego bajo, nunca alto, porque el anís se quema fácil y amarga. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (20 bizcochos)
- 3 tazas de harina 0000
- 1 taza de azúcar
- 100 g de manteca de pella o manteca comercial, derretida
- 2 huevos
- 1 cucharada de semillas de anís
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/2 taza de leche
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
Para barnizar (opcional)
- 1 taza de azúcar impalpable
- 2 cucharadas de agua
- 1 cucharadita de anís en grano
Paso a paso de la receta
- En una sartén seca a fuego bajo, tostá las semillas de anís 2 minutos revolviendo hasta que huelan intenso. No las dejes mucho o amargan. Reservá.
- En un bowl, combiná la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal.
- Hacé un hueco en el centro. Agregá los huevos batidos, la manteca derretida, la leche, la vainilla y el anís tostado. Mezclá con cuchara de madera hasta obtener una masa firme que se despegue de las manos. Si está muy húmeda, agregá un poco más de harina.
- Dividí la masa en 20 porciones iguales. Formá rollitos de 15 cm de largo, uní los extremos dándoles vuelta para formar el nudo característico, o simplemente hacé un aro y sellá presionando.
- Precalentá el horno a 150°C. Colocá los bizcochos en bandejas con separación de 3 cm. Horneá 20-25 minutos hasta que estén firmes y ligeramente doradas por debajo, pero aún pálidas por arriba.
- Mezclá el azúcar impalpable con el agua hasta obtener un glaseado fluido. Sumergí la parte superior de cada bizcocho frío y dejá escurrir sobre una rejilla. Espolvoreá anís en grano encima antes de que se seque.
- Guardá en un frasco de vidrio con tapa hermética. Se mantienen 2-3 semanas.