Deliciosos: te enseñamos la receta para hacer bizcochitos de anís

Si querés tener algo distinto para la mediatarde, esta receta de bizcochitos de anís te va a venir a la perfección. Son fáciles de hacer y quedan exquisitos. Eso sí, tiene un truco en cuanto a la grasa, porque se usa grasa de cerdo para la versión tradicional, aunque la manteca comercial funciona muy bien. Además, se hornean a fuego bajo, nunca alto, porque el anís se quema fácil y amarga. ¡Manos a la obra!