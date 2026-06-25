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Deliciosos: te enseñamos la receta para hacer bizcochitos de anís

Aprendé a preparar bizcochitos de anís caseros con esta receta sencilla y deliciosa para disfrutar en cualquier momento del día.

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Prepará los bizcochitos más ricos en casa.

Prepará los bizcochitos más ricos en casa.

Si querés tener algo distinto para la mediatarde, esta receta de bizcochitos de anís te va a venir a la perfección. Son fáciles de hacer y quedan exquisitos. Eso sí, tiene un truco en cuanto a la grasa, porque se usa grasa de cerdo para la versión tradicional, aunque la manteca comercial funciona muy bien. Además, se hornean a fuego bajo, nunca alto, porque el anís se quema fácil y amarga. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (20 bizcochos)

  • 3 tazas de harina 0000
  • 1 taza de azúcar
  • 100 g de manteca de pella o manteca comercial, derretida
  • 2 huevos
  • 1 cucharada de semillas de anís
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1/2 taza de leche
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal

Para barnizar (opcional)

  • 1 taza de azúcar impalpable
  • 2 cucharadas de agua
  • 1 cucharadita de anís en grano
Una receta fácil para que prepares los bizchochitos en casa.

Una receta fácil para que prepares los bizchochitos en casa.

Paso a paso de la receta

  1. En una sartén seca a fuego bajo, tostá las semillas de anís 2 minutos revolviendo hasta que huelan intenso. No las dejes mucho o amargan. Reservá.
  2. En un bowl, combiná la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal.
  3. Hacé un hueco en el centro. Agregá los huevos batidos, la manteca derretida, la leche, la vainilla y el anís tostado. Mezclá con cuchara de madera hasta obtener una masa firme que se despegue de las manos. Si está muy húmeda, agregá un poco más de harina.
  4. Dividí la masa en 20 porciones iguales. Formá rollitos de 15 cm de largo, uní los extremos dándoles vuelta para formar el nudo característico, o simplemente hacé un aro y sellá presionando.
  5. Precalentá el horno a 150°C. Colocá los bizcochos en bandejas con separación de 3 cm. Horneá 20-25 minutos hasta que estén firmes y ligeramente doradas por debajo, pero aún pálidas por arriba.
  6. Mezclá el azúcar impalpable con el agua hasta obtener un glaseado fluido. Sumergí la parte superior de cada bizcocho frío y dejá escurrir sobre una rejilla. Espolvoreá anís en grano encima antes de que se seque.
  7. Guardá en un frasco de vidrio con tapa hermética. Se mantienen 2-3 semanas.

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