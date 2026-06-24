Recetas de cocina simples: cómo preparar un yogur de frutillas cremoso y natural
En la cocina saludable, esta receta de yogur de frutillas se destaca por su sencillez, permitiendo controlar el azúcar y los ingredientes.
El yogur de frutillas es una de las recetas más frescas y deliciosas para disfrutar en desayunos, meriendas o como postre. Su textura cremosa y el sabor natural de las frutillas lo convierten en una alternativa casera mucho más rica que las versiones industriales. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina saludable, esta preparación destaca por su sencillez y por permitir controlar la cantidad de azúcar y los ingredientes utilizados. Prepararás un yogur de frutillas cremoso, natural y lleno de sabor en muy pocos pasos.
FICHA
Tiempo de cocción
5 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
4 horas 15 minutos
Modo de cocción
Refrigerado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable
Ingredientes
- 500 g de yogur natural
- 250 g de frutillas frescas
- 2 cucharadas de miel o azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Pasos
- Lavá las frutillas, retirales las hojas y cortalas en trozos.
- Colocá las frutillas en una cacerola junto con la miel o el azúcar y cociná durante 5 minutos hasta obtener una compota ligera. Dejá enfriar.
- Mezclá el yogur natural con la vainilla y agregá la compota de frutillas.
- Integrá suavemente para obtener un yogur homogéneo o dejá partes de la fruta visibles para una textura más artesanal.
- Distribuí en recipientes individuales y llevá a la heladera durante al menos 4 horas antes de servir.