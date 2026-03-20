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La mejor receta de yogur con duraznos: simple, natural y deliciosa

Fresco, rápido y delicioso: receta de yogur con duraznos casero, ideal para una merienda liviana o un postre natural lleno de sabor.

Candela Spann

Esta receta de yogur con duraznos es muy popular como desayuno saludable.

Esta receta de yogur con duraznos es muy popular como desayuno saludable.

Shutterstock

Esta receta es ideal para quienes disfrutan preparar postres y opciones frescas en casa. El yogur con duraznos combina la cremosidad del yogur con la dulzura natural de la fruta, logrando un equilibrio perfecto. Es una alternativa liviana, rápida y deliciosa, ideal para el desayuno, la merienda o como postre.

Yogur con duraznos receta fresca y saludable
Muchas versiones de esta receta de yogur con duraznos incluyen granola para sumar crocancia.

Muchas versiones de esta receta de yogur con duraznos incluyen granola para sumar crocancia.

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

  • 500 gramos de yogur natural.

  • 300 gramos de duraznos frescos o en almíbar.

  • 80 gramos de azúcar.

Paso a paso para crear un yogur con duraznos delicioso

1- Pelá los duraznos frescos (si usás naturales) y cortalos en cubos pequeños.

2- Colocá los duraznos en un bol y agregá el azúcar, mezclá bien y dejá reposar 10 minutos para que larguen su jugo.

3- Colocá el yogur natural en otro recipiente y mezclá suavemente para que quede más cremoso.

4- Incorporá los duraznos con su jugo al yogur o reservalos para armar capas.

5- Mezclá suavemente o armá el postre en copas alternando capas de yogur y duraznos.

6- Llevá a la heladera durante unos minutos para que esté bien fresco.

7- Serví el yogur con duraznos.

Podés acompañarlo con granola
El yogur con duraznos es una receta rápida que no requiere cocción.

El yogur con duraznos es una receta rápida que no requiere cocción.

De la cocina a la mesa

El yogur con duraznos es una opción simple y versátil que se adapta a cualquier momento del día. Esta receta resalta la frescura de la fruta y la suavidad del yogur, logrando un postre liviano pero sabroso. Además, podés personalizarla fácilmente agregando granola, miel o incluso frutos secos para sumar textura. Para conservarlo , mantené el yogur con duraznos en la heladera y consumilo dentro de las 24 horas para aprovechar su frescura. ¡Súper práctico y natural!.

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