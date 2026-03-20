La mejor receta de yogur con duraznos: simple, natural y deliciosa

Esta receta es ideal para quienes disfrutan preparar postres y opciones frescas en casa. El yogur con duraznos combina la cremosidad del yogur con la dulzura natural de la fruta , logrando un equilibrio perfecto. Es una alternativa liviana, rápida y deliciosa, ideal para el desayuno, la merienda o como postre .

Muchas versiones de esta receta de yogur con duraznos incluyen granola para sumar crocancia.

2- Colocá los duraznos en un bol y agregá el azúcar , mezclá bien y dejá reposar 10 minutos para que larguen su jugo.

3- Colocá el yogur natural en otro recipiente y mezclá suavemente para que quede más cremoso.

4- Incorporá los duraznos con su jugo al yogur o reservalos para armar capas.

5- Mezclá suavemente o armá el postre en copas alternando capas de yogur y duraznos.

6- Llevá a la heladera durante unos minutos para que esté bien fresco.

7- Serví el yogur con duraznos.

Podés acompañarlo con granola El yogur con duraznos es una receta rápida que no requiere cocción. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El yogur con duraznos es una opción simple y versátil que se adapta a cualquier momento del día. Esta receta resalta la frescura de la fruta y la suavidad del yogur, logrando un postre liviano pero sabroso. Además, podés personalizarla fácilmente agregando granola, miel o incluso frutos secos para sumar textura. Para conservarlo , mantené el yogur con duraznos en la heladera y consumilo dentro de las 24 horas para aprovechar su frescura. ¡Súper práctico y natural!.