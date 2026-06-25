Ni running ni caminata: el ejercicio clave para mejorar la salud física y emocional

Hay un ejercicio que es una herramienta eficaz para potenciar la salud cerebral y el bienestar general.

Andar en bici tiene muchos beneficios para la salud.

Cuando las personas quieren cuidar el corazón piensan en ejercicios como caminatas diarias o running. Sin embargo, hay una alternativa que compite al mismo nivel. Se trata de la bicicleta. Además, se consolida como una de las mejores terapias para la mente.

El ejercicio que es clave Un reciente estudio publicado en la revista científica Frontiers in Sports and Active Living confirma que andar en bicicleta es una herramienta sumamente eficaz y accesible para potenciar la salud cerebral y el bienestar integral.

Un ejercicio que ayuda a mejorar las emociones. Para llegar a estas conclusiones, un equipo de investigadores norteamericanos analizó a fondo 87 estudios realizados en 19 países. Los resultados son contundentes: el ciclismo genera un impacto positivo directo en los aspectos psicológicos, cognitivos, afectivos y sociales de las personas, potenciándose todavía más cuando la actividad se realiza al aire libre y de forma regular.

En un contexto global donde el sedentarismo no cede y los problemas de salud mental van en aumento, la bicicleta surge como una respuesta económica, escalable y duradera para mejorar la calidad de vida a cualquier edad.

Más allá de la quema de calorías y el fortalecimiento de las piernas, el estudio pone el foco en ventajas que suelen pasar desapercibidas. El pedaleo optimiza la función cognitiva. Los datos reflejan mejoras notables en la atención, la velocidad de reacción y la capacidad de concentración.