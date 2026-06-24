Por qué se recomienda tirar vinagre en el piso del hogar

El vinagre blanco se recomienda para la limpieza de pisos por su capacidad para disolver manchas y dejar superficies relucientes.

Los expertos agregan un poco de vinagre blanco a la hora de limpiar el piso Foto: Shutterstock

Entre los remedios caseros más eficaces y económicos para hacer frente a la suciedad y para la limpieza de los ambientes cerrados, el vinagre blanco se consolida como el ingrediente estrella para el mantenimiento de los pisos de cada hogar.

Limpieza con vinagre El gran secreto de este producto reside en el ácido acético, un componente natural que actúa como un potente desengrasante y limpiador. Durante el invierno, cuando la falta de ventilación suele concentrar el encierro, este ingrediente no solo remueve la mugre, sino que también neutraliza las moléculas que causan el mal olor, devolviendo la frescura a las habitaciones.

La limpieza con vinagre nunca falla. Entre los beneficios de usar vinagre, este ingrediente elimina el aroma a encierro típico, su acidez disuelve las manchas y la suciedad sin esfuerzo. Además, deja las superficies cerámicas y baldosas impecables y relucientes.

Para aprovechar al máximo sus propiedades sin saturar los ambientes de humedad, hay que diluir una taza pequeña de vinagre blanco en un balde con agua tibia. Humedecer el trapo de piso y escurrirlo muy bien.

Finalmente, pasar un paño seco por toda la superficie para absorber cualquier rastro de líquido restante y garantizar un secado rápido.