La película que acaba de estrenar Netflix que escaló al primer puesto en 70 países

Netflix estrenó una película que ya es tendencia mundial y escala posiciones en el ranking de las más vistas.

Netflix sumó una nueva apuesta a su catálogo global de comedias románticas con el estreno exclusivo de "Mensajes de voz para Isabelle" (Voicemails for Isabelle). La película consolida la estrategia del gigante del streaming de adueñarse de historias contemporáneas pensadas para el público joven-adulto.

Netflix: de qué se trata “Los entretenidos mensajes de voz que una joven mujer le deja a su hermana fallecida le llegan por azar a un desconocido, quien se enamora de ella sin siquiera verla”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

El núcleo de la trama aborda la hiperconectividad, el duelo y las casualidades del destino. La historia sigue a Jill (interpretada por Zoey Deutch), una joven que utiliza el antiguo número de celular de su hermana fallecida como una suerte de diario íntimo auditivo, dejando confesiones profundas en el contestador.

Netflix la rompe con este estreno. Fuente: Netflix. El conflicto se desata cuando descubre que la línea telefónica fue reasignada a Wes (Nick Robinson), un agente inmobiliario residente en Austin. Al escuchar los mensajes, Wes entra en una atípica dinámica de enamoramiento asincrónico, conectando de forma profunda con una mujer a la que jamás ha visto cara a cara.

El desembarco de la película en la plataforma representó un giro para un proyecto que parecía estancado. La idea original nació en 2019 bajo el ala de Sony Pictures, y en aquel entonces iba a ser protagonizada por Hailee Steinfeld y dirigida por Sharon Maguire. Sin embargo, la producción sufrió una renovación total y se reactivó con un equipo completamente nuevo.