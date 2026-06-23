Para qué sirve llevar una rama de canela envuelta en papel aluminio

Llevar canela en papel aluminio en la cartera se asocia con prosperidad, protección y confianza, según el Feng Shui.

En el universo del Feng Shui los objetos tienen un impacto directo en el campo energético. Entre todos los elementos de la naturaleza, la canela se destaca como uno de los amuletos más poderosos y accesibles para sintonizar con la abundancia.

Canela en papel aluminio Esta especia no solo aromatiza, sino que actúa como un imán para la prosperidad. Existe un truco muy popular que consiste en envolver una ramita de canela en papel aluminio antes de guardarla en el bolso o el bolsillo.

Hay que envolver la canela en papel aluminio. Foto: Freepik De alguna manera, el aluminio funciona como un "escudo protector" que aísla el amuleto, evitando que se contamine con el exterior y logrando que su energía se mantenga activa por mucho más tiempo.

Llevar este ingrediente en la billetera o cartera activa cuatro beneficios principales. Por un lado, actúa como un símbolo de riqueza que estimula la llegada de ingresos. Funciona como un pararrayos contra la envidia y las malas energías del entorno. Además, aporta confianza y buena fortuna durante entrevistas laborales o el lanzamiento de un negocio.

Para que estos rituales tengan mayor efectividad, se recomienda realizarlos en momentos de renovación y transición. Se puede realizar durante los primeros días del mes, al arrancar un nuevo trabajo o en etapas de transición financiera cuando se necesita un golpe de suerte.