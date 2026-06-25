Tarta de ricota, limón y coco: la receta ideal para tu merienda
Disfruta de una merienda especial con esta tarta de ricota, limón y coco, una receta casera que combina sabores cítricos y dulces.
La tarta de ricota, limón y coco es una propuesta irresistible para quienes disfrutan de los postres cremosos y aromáticos. Esta es una de las recetas que combina la suavidad de la ricota, la frescura del limón y el sabor delicado del coco, logrando una tarta equilibrada y perfecta para compartir en cualquier ocasión.
Ideal para acompañar una merienda o servir como postre después de una comida especial, la tarta de ricota, limón y coco se destaca dentro de la cocina casera por su textura húmeda y su combinación de sabores. Además, puede prepararse con anticipación y conservarse en la heladera hasta el momento de servir. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 200 g de galletitas dulces trituradas
- 100 g de manteca derretida
- 500 g de ricota
- 500 g de ricota
- 150 g de azúcar
- 3 huevos
- Ralladura de 1 limón
- Jugo de 1 limón
- 80 g de coco rallado
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Mezclar las galletitas dulces trituradas con la manteca derretida hasta obtener una preparación húmeda. Distribuir en la base de una tartera desmontable, presionando bien. Reservar en la heladera.
- En un recipiente amplio, combinar la ricota, el azúcar, los huevos, la ralladura de limón, el jugo de limón y la esencia de vainilla hasta lograr una mezcla homogénea.
- Incorporar el coco rallado y mezclar nuevamente para distribuirlo de manera uniforme.
- Volcar el relleno sobre la base preparada y alisar la superficie con una espátula.
- Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 40 a 45 minutos, o hasta que el centro esté firme y la superficie apenas dorada.
- Dejar enfriar completamente antes de desmoldar. Llevar a la heladera durante al menos una hora antes de servir.