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Tarta de ricota, limón y coco: la receta ideal para tu merienda

Disfruta de una merienda especial con esta tarta de ricota, limón y coco, una receta casera que combina sabores cítricos y dulces.

Candela Spann

Tarta de ricota, limón y coco la receta ideal para tu merienda

Tarta de ricota, limón y coco la receta ideal para tu merienda

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La tarta de ricota, limón y coco es una propuesta irresistible para quienes disfrutan de los postres cremosos y aromáticos. Esta es una de las recetas que combina la suavidad de la ricota, la frescura del limón y el sabor delicado del coco, logrando una tarta equilibrada y perfecta para compartir en cualquier ocasión.

Ideal para acompañar una merienda o servir como postre después de una comida especial, la tarta de ricota, limón y coco se destaca dentro de la cocina casera por su textura húmeda y su combinación de sabores. Además, puede prepararse con anticipación y conservarse en la heladera hasta el momento de servir. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 5 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 200 g de galletitas dulces trituradas 200 g de galletitas dulces trituradas
  • 100 g de manteca derretida 100 g de manteca derretida
  • 500 g de ricota 500 g de ricota
  • 500 g de ricota 500 g de ricota
  • 150 g de azúcar 150 g de azúcar
  • 3 huevos 3 huevos
  • Ralladura de 1 limón Ralladura de 1 limón
  • Jugo de 1 limón Jugo de 1 limón
  • 80 g de coco rallado 80 g de coco rallado
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
  • Mezclar las galletitas dulces trituradas con la manteca derretida hasta obtener una preparación húmeda. Distribuir en la base de una tartera desmontable, presionando bien. Reservar en la heladera.
  • En un recipiente amplio, combinar la ricota, el azúcar, los huevos, la ralladura de limón, el jugo de limón y la esencia de vainilla hasta lograr una mezcla homogénea.
  • Incorporar el coco rallado y mezclar nuevamente para distribuirlo de manera uniforme.
  • Volcar el relleno sobre la base preparada y alisar la superficie con una espátula.
  • Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 40 a 45 minutos, o hasta que el centro esté firme y la superficie apenas dorada.
  • Dejar enfriar completamente antes de desmoldar. Llevar a la heladera durante al menos una hora antes de servir.

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