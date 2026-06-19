Tarta de cebolla y queso: una delicia sencilla para cenar esta noche

Pasos

Pelar las cebollas y cortarlas en plumas finas. Cocinarlas en una sartén con el aceite de oliva a fuego medio hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. Dejar enfriar.

En un recipiente, mezclar las cebollas cocidas con los huevos, el queso mozzarella rallado o en cubos, el queso cremoso, la sal, la pimienta y la nuez moscada.

Forrar una tartera con una de las tapas de masa para tarta y distribuir el relleno de manera uniforme.

Cubrir con la segunda tapa de masa, cerrar los bordes y realizar un pequeño corte en el centro para permitir la salida del vapor. Espolvorear la superficie con el queso rallado.

Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el relleno firme.