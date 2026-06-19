Tarta de cebolla y queso: una delicia sencilla para cenar esta noche
Conocé cómo preparar una deliciosa tarta de cebolla y queso, una receta fácil y económica para disfrutar en familia, ya sea caliente, tibia o fría.
La tarta de cebolla y queso es una preparación clásica que combina la dulzura natural de la cebolla cocida con la cremosidad del queso fundido. Esta es una de las recetas que resultan ideales para quienes buscan una comida casera, rendidora y llena de sabor, perfecta tanto para el almuerzo como para la cena.
Gracias a su sencillez y a la facilidad para prepararla con ingredientes básicos, la tarta de cebolla y queso se ha convertido en una de las favoritas de la cocina familiar. Puede disfrutarse caliente, tibia o fría, acompañada por una ensalada fresca o como parte de una mesa de picoteo.
FICHA
Ingredientes
- 2 tapas de masa para tarta
- 4 cebollas grandes
- 250 g de queso mozzarella
- 100 g de queso cremoso
- 3 huevos
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 50 g de queso rallado
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Nuez moscada a gusto
- Nuez moscada a gusto
- Nuez moscada a gusto
- Pelar las cebollas y cortarlas en plumas finas. Cocinarlas en una sartén con el aceite de oliva a fuego medio hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. Dejar enfriar.
- En un recipiente, mezclar las cebollas cocidas con los huevos, el queso mozzarella rallado o en cubos, el queso cremoso, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
- Forrar una tartera con una de las tapas de masa para tarta y distribuir el relleno de manera uniforme.
- Cubrir con la segunda tapa de masa, cerrar los bordes y realizar un pequeño corte en el centro para permitir la salida del vapor. Espolvorear la superficie con el queso rallado.
- Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el relleno firme.
- Retirar del horno, dejar reposar unos minutos y servir tibia o a temperatura ambiente.