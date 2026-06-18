Recetas de cocina saludable: tortilla de papas al horno con todo el sabor y menos aceite
Conocé la receta de tortilla de papas al horno que revoluciona la cocina saludable, una opción práctica, nutritiva y fácil de hacer para disfrutar en familia.
La tortilla de papas al horno saludable es una de las recetas más prácticas para disfrutar de un clásico con menos grasa y todo el sabor de siempre. Al cocinarse en el horno, las papas quedan tiernas y doradas, mientras que los huevos aportan una textura esponjosa. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina saludable, esta versión destaca por reducir la cantidad de aceite sin renunciar al resultado tradicional. Prepará una tortilla ligera nutritiva y muy fácil de hacer.
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable
Ingredientes
-
- 5 huevos
- 1 cebolla (opcional)
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
Pasos
- Precalentá el horno a 200 °C. Cortá las papas en láminas finas y la cebolla en juliana.
- Mezclá las papas y la cebolla con el aceite de oliva, distribuílas en una fuente y hornealas durante 20 minutos, hasta que estén tiernas.
- Batí los huevos con sal y pimienta. Incorporá las papas cocidas y mezclá bien.
- Volcá la preparación en una fuente o molde forrado con papel de horno.
- Horneá durante 15 minutos más, o hasta que la tortilla esté cuajada y ligeramente dorada.
- Dejá reposar unos minutos antes de servir.