La mejor tortilla de calabacín: receta simple y sabrosa
Jugosa, sabrosa y muy fácil de preparar: esta receta de tortilla de calabacín es perfecta para una comida ligera o una cena rápida y deliciosa.
Esta receta de tortilla de calabacín es una opción ligera y deliciosa dentro de la cocina española. Similar a la clásica tortilla, pero con el toque suave del calabacín, resulta jugosa y muy sabrosa. Podrás preparar un plato sencillo, ideal tanto para comidas como para cenas rápidas.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
- 2 calabacines medianos (500 gramos).
- 1 cebolla (150 gramos).
- 4 huevos.
- 40 mililitros de aceite de oliva.
- 5 gramos de sal.
- 2 gramos de pimienta negra.
Paso a paso para crear una tortilla de calabacín casera deliciosa
1- Lavar y cortar el calabacín en rodajas finas.
2- Pelar y picar la cebolla en trozos pequeños.
3- Calentar el aceite de oliva en una sartén y pochar la cebolla.
4- Añadir el calabacín y cocinar hasta que esté tierno.
5- Batir los huevos en un bol con la sal y la pimienta.
6- Incorporar el calabacín y la cebolla al bol con los huevos.
7- Mezclar bien todos los ingredientes.
8- Verter la mezcla en la sartén y cocinar a fuego medio.
9- Dar la vuelta a la tortilla cuando esté cuajada por un lado.
10- Cocinar hasta que esté dorada por ambos lados.
De la cocina a la mesa
La tortilla de calabacín es una variante más ligera de la clásica tortilla española, ideal para quienes buscan una opción sabrosa y saludable. Esta receta destaca por su textura jugosa y su sabor suave, gracias al calabacín. Puede servirse caliente o fría, lo que la hace perfecta para cualquier momento del día. Además, es ideal para llevar o preparar con antelación. Acompañada de una ensalada o un buen pan. ¡Una tortilla deliciosa!.