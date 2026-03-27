La mejor tortilla de calabacín: receta simple y sabrosa

Esta receta de tortilla de calabacín es una opción ligera y deliciosa dentro de la cocina española. Similar a la clásica tortilla , pero con el toque suave del calabacín , resulta jugosa y muy sabrosa. Podrás preparar un plato sencillo, ideal tanto para comidas como para cenas rápidas.

La tortilla de calabacín se puede comer tanto caliente como fría.

1- Lavar y cortar el calabacín en rodajas finas.

2- Pelar y picar la cebolla en trozos pequeños.

3- Calentar el aceite de oliva en una sartén y pochar la cebolla.

4- Añadir el calabacín y cocinar hasta que esté tierno.

5- Batir los huevos en un bol con la sal y la pimienta.

6- Incorporar el calabacín y la cebolla al bol con los huevos.

7- Mezclar bien todos los ingredientes.

8- Verter la mezcla en la sartén y cocinar a fuego medio.

9- Dar la vuelta a la tortilla cuando esté cuajada por un lado.

10- Cocinar hasta que esté dorada por ambos lados.

Una porción de puro placer El calabacín aporta jugosidad extra a esta receta de tortilla. Saber Vivir

De la cocina a la mesa

La tortilla de calabacín es una variante más ligera de la clásica tortilla española, ideal para quienes buscan una opción sabrosa y saludable. Esta receta destaca por su textura jugosa y su sabor suave, gracias al calabacín. Puede servirse caliente o fría, lo que la hace perfecta para cualquier momento del día. Además, es ideal para llevar o preparar con antelación. Acompañada de una ensalada o un buen pan. ¡Una tortilla deliciosa!.