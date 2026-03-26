El mejor chocolate derretido con frutillas: receta rápida y deliciosa
Disfrutá esta receta de chocolate derretido con frutillas, un postre simple, elegante y delicioso, ideal para compartir en pareja o en ocasiones especiales.
Esta receta de chocolate derretido con frutillas es perfecta para quienes buscan un postre fácil, rápido y súper tentador. La combinación del chocolate caliente con la frescura de las frutillas crea un contraste irresistible. Ideal para una ocasión especial o simplemente para darse un gusto dulce sin complicaciones.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
- 300 gramos de chocolate (semi amargo o con leche).
- 300 gramos de frutillas frescas.
- 100 mililitros de crema de leche.
- 20 gramos de azúcar (opcional).
Paso a paso para crear un chocolate derretido con frutillas delicioso
1- Lavá y secá bien las frutillas, retirando las hojas.
2- Picá el chocolate en trozos pequeños.
3- En una olla a baño maría o en microondas, derretí el chocolate junto con la crema de leche.
4- Mezclá bien hasta obtener una textura suave y brillante.
5- Si lo deseás, agregá el azúcar para ajustar el dulzor.
6- Serví el chocolate derretido en un recipiente y acompañá con las frutillas.
7- Sumergí las frutillas en el chocolate y serví.
De la cocina a la mesa
Esta receta de chocolate derretido con frutillas es ideal para cerrar una comida con algo dulce sin esfuerzo. La clave está en usar un buen chocolate y frutillas frescas, bien firmes. Es un postre versátil que podés presentar de forma elegante para una ocasión especial o de manera simple para una noche de antojo. Además, podés sumarle frutos secos o coco rallado para variar la textura. Es rápida, económica y siempre queda bien. Perfecta para compartir, disfrutar y sorprender con un clásico que nunca pasa de moda. ¡Una tentación total.