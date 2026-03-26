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El mejor chocolate derretido con frutillas: receta rápida y deliciosa

Disfrutá esta receta de chocolate derretido con frutillas, un postre simple, elegante y delicioso, ideal para compartir en pareja o en ocasiones especiales.

Candela Spann

El postre más fácil: chocolate con frutillas en minutos

El postre más fácil: chocolate con frutillas en minutos

El Espectador

Esta receta de chocolate derretido con frutillas es perfecta para quienes buscan un postre fácil, rápido y súper tentador. La combinación del chocolate caliente con la frescura de las frutillas crea un contraste irresistible. Ideal para una ocasión especial o simplemente para darse un gusto dulce sin complicaciones.

Si buscás un postre rápido el chocolate derretido con frutillas es ideal
Esta receta es muy popular en citas románticas.

Esta receta es muy popular en citas románticas.

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

  • 300 gramos de chocolate (semi amargo o con leche).
  • 300 gramos de frutillas frescas.
  • 100 mililitros de crema de leche.
  • 20 gramos de azúcar (opcional).

Paso a paso para crear un chocolate derretido con frutillas delicioso

1- Lavá y secá bien las frutillas, retirando las hojas.

2- Picá el chocolate en trozos pequeños.

3- En una olla a baño maría o en microondas, derretí el chocolate junto con la crema de leche.

4- Mezclá bien hasta obtener una textura suave y brillante.

5- Si lo deseás, agregá el azúcar para ajustar el dulzor.

6- Serví el chocolate derretido en un recipiente y acompañá con las frutillas.

7- Sumergí las frutillas en el chocolate y serví.

El chocolate le da ese toque irresistible

De la cocina a la mesa

Esta receta de chocolate derretido con frutillas es ideal para cerrar una comida con algo dulce sin esfuerzo. La clave está en usar un buen chocolate y frutillas frescas, bien firmes. Es un postre versátil que podés presentar de forma elegante para una ocasión especial o de manera simple para una noche de antojo. Además, podés sumarle frutos secos o coco rallado para variar la textura. Es rápida, económica y siempre queda bien. Perfecta para compartir, disfrutar y sorprender con un clásico que nunca pasa de moda. ¡Una tentación total.

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