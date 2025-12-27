El favorito del verano: receta de frutillas con crema
Esta receta de frutillas con crema es un clásico simple y fresco, ideal para cerrar una comida sin complicarse.
Esta receta de frutillas con crema es un clásico infalible del postre argentino. Fresca, simple y muy tentadora, aparece apenas asoman las primeras frutillas de estación. Con pocos ingredientes y sin cocción, se prepara en minutos y es ideal para cerrar una comida sin pesadez, bien al estilo de casa.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes para unas frutillas perfectas
-
500 g de frutillas frescas.
250 ml de crema de leche bien fría.
3 cucharadas de azúcar.
1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
Jugo de limón, unas gotas (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá las frutillas con cuidado y retirales el cabito.
2. Cortalas en mitades o cuartos, según el tamaño y colocalas en un bowl y, si te gusta, agregá unas gotitas de limón.
3. Espolvoreá una cucharada de azúcar sobre las frutillas y reservá en la heladera.
4. En otro bowl, colocá la crema bien fría.
5. Batí con batidora o a mano hasta que empiece a tomar cuerpo y agregá el resto del azúcar y la vainilla.
6. Continuá batiendo hasta lograr una crema firme, sin pasarte.
7. Retirá las frutillas de la heladera. Armá copas o platos alternando frutillas y crema.
8. Terminá con una buena cucharada de crema por encima.
9. Serví de inmediato bien frío.
Esta combinación se popularizó en Argentina por la gran producción local de frutillas y la costumbre de los postres simples y caseros. La clave de la receta está en usar fruta madura y crema bien fría. Para conservar, lo ideal es guardar las frutillas y la crema por separado en la heladera hasta 24 horas. Una vez armadas, conviene consumirlas en el momento para que mantengan su frescura, textura y ese encanto clásico que nunca pasa de moda. ¡Y listo el postre!.