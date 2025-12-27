El favorito del verano: receta de frutillas con crema

Esta receta de frutillas con crema es un clásico infalible del postre argentino. Fresca, simple y muy tentadora, aparece apenas asoman las primeras frutillas de estación. Con pocos ingredientes y sin cocción, se prepara en minutos y es ideal para cerrar una comida sin pesadez, bien al estilo de casa.

1. Lavá las frutillas con cuidado y retirales el cabito.

Batir la crema bien fría es el secreto mejor guardado de la receta para lograr una textura perfecta.

2. Cortalas en mitades o cuartos, según el tamaño y colocalas en un bowl y, si te gusta, agregá unas gotitas de limón .

3. Espolvoreá una cucharada de azúcar sobre las frutillas y reservá en la heladera.

4. En otro bowl, colocá la crema bien fría.

5. Batí con batidora o a mano hasta que empiece a tomar cuerpo y agregá el resto del azúcar y la vainilla.

6. Continuá batiendo hasta lograr una crema firme, sin pasarte.

7. Retirá las frutillas de la heladera. Armá copas o platos alternando frutillas y crema.

8. Terminá con una buena cucharada de crema por encima.

9. Serví de inmediato bien frío.

Un postre muy fácil En muchas casas, esta receta era el postre fijo de los domingos por ser simple y rendidora. Shutterstock

Esta combinación se popularizó en Argentina por la gran producción local de frutillas y la costumbre de los postres simples y caseros. La clave de la receta está en usar fruta madura y crema bien fría. Para conservar, lo ideal es guardar las frutillas y la crema por separado en la heladera hasta 24 horas. Una vez armadas, conviene consumirlas en el momento para que mantengan su frescura, textura y ese encanto clásico que nunca pasa de moda. ¡Y listo el postre!.