Frixuelos asturianos: la receta tradicional de crepes españoles ¡te encantarán!
Prepara esta receta paso a paso de frixuelos asturianos, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de un auténtico dulce español.
Esta receta de frixuelos asturianos presenta uno de los postres más tradicionales del norte de España. Similares a las crepes, son finos, suaves y muy versátiles. Con ingredientes básicos y una preparación sencilla, esta delicia es ideal para celebraciones, meriendas o para acompañar con rellenos dulces clásicos. ¡A cocinar!
Ingredientes (rinde 8 porciones)
-
Harina de trigo: 250 gramos
Leche: 500 ml
Huevos: 3 unidades
Azúcar: 2 cucharadas
Manteca derretida o mantequilla: 50 gramos
Sal: 1 pizca
Aceite o manteca para la sartén: cantidad necesaria
Azúcar glass o miel: a gusto (para servir)
Paso a paso para preparar unos frixuelos deliciosos
-
En un bol, coloca la harina y la pizca de sal.
-
Añade los huevos y mezcla suavemente.
Incorpora la leche poco a poco, batiendo hasta obtener una masa líquida y sin grumos.
Agrega la manteca derretida y el azúcar, integrando bien.
Deja reposar la mezcla durante 20 minutos.
Calienta una sartén antiadherente y engrásala ligeramente.
Vierte un cucharón de masa y mueve la sartén para cubrir el fondo.
Cocina hasta que los bordes se despeguen, da vuelta y cocina unos segundos más.
Repite el proceso hasta terminar la masa.
Sirve espolvoreados con azúcar glass, miel o rellenos a gusto.
De la cocina a la mesa
Los frixuelos asturianos son un postre sencillo que refleja la esencia de la cocina tradicional: pocos ingredientes y mucho sabor. Esta receta destaca por su textura delicada y su gran versatilidad, ya que pueden servirse solos o rellenos con dulce de leche, nata montada, chocolate o frutas. Son especialmente populares durante el Carnaval en Asturias, aunque se disfrutan todo el año. Prepararlos en casa es rápido y permite compartir un momento familiar alrededor de la cocina. ¡A disfrutar!