Frixuelos asturianos: la receta tradicional de crepes españoles ¡te encantarán!

Esta receta de frixuelos asturianos presenta uno de los postres más tradicionales del norte de España. Similares a las crepes , son finos, suaves y muy versátiles. Con ingredientes básicos y una preparación sencilla, esta delicia es ideal para celebraciones, meriendas o para acompañar con rellenos dulces clásicos. ¡A cocinar!

Tradicionalmente, esta receta se prepara durante el Carnaval como símbolo de celebración.

Tradicionalmente, esta receta se prepara durante el Carnaval como símbolo de celebración.

Cocina hasta que los bordes se despeguen, da vuelta y cocina unos segundos más.

Vierte un cucharón de masa y mueve la sartén para cubrir el fondo.

Incorpora la leche poco a poco, batiendo hasta obtener una masa líquida y sin grumos.

En un bol, coloca la harina y la pizca de sal.

Cada familia asturiana tiene su propia proporción secreta de ingredientes. Cada familia asturiana tiene su propia proporción secreta de ingredientes para esta receta. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los frixuelos asturianos son un postre sencillo que refleja la esencia de la cocina tradicional: pocos ingredientes y mucho sabor. Esta receta destaca por su textura delicada y su gran versatilidad, ya que pueden servirse solos o rellenos con dulce de leche, nata montada, chocolate o frutas. Son especialmente populares durante el Carnaval en Asturias, aunque se disfrutan todo el año. Prepararlos en casa es rápido y permite compartir un momento familiar alrededor de la cocina. ¡A disfrutar!