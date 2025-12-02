Increíble receta de chocoflan: el postre mágico que se separa solo

El chocoflan es un postre que sorprenden por su efecto “mágico”: al hornear, las capas se invierten solas y crean un contraste perfecto entre bizcochuelo húmedo y flan cremoso. En esta receta vas a aprender a hacerlo de forma sencilla, con ingredientes accesibles y un resultado profesional para lucirte en cualquier ocasión.

Para el bizcochuelo de chocolate :

1 lata de leche condensada.

1 lata de leche.

4 huevos.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Paso a paso ¡muy fácil

1. Hacé el caramelo, calentá el azúcar con el agua hasta obtener un tono ámbar y cubrí la base de un molde con chimenea.

2. Para el bizcochuelo, mezclá ingredientes secos y sumá los húmedos. Integrá sin batir de más y volcá en el molde.

3. Para el flan, procesá o batí todos los ingredientes hasta lograr una mezcla lisa. Vertelo suavemente sobre la preparación de chocolate.

4. Cociná a baño María, horno medio, 60–70 minutos. Enfriá y llevá a la heladera al menos 4 horas antes de desmoldar.

Este postre es famoso porque durante la cocción, el flan pesa más y se hunde, invirtiendo mágicamente las capas. Para conservar tu chocoflan, guardalo bien tapado en heladera hasta 4 días; el frío realza su textura cremosa y mejora el sabor. Ideal para preparar con antelación y sorprender a todos. ¡Preparalo y disfrutalo!.