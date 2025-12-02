Presenta:

Tendencias

|

Receta

Increíble receta de chocoflan: el postre mágico que se separa solo

Un chocoflan perfecto, con capas que se invierten mágicamente al hornearse. Esta receta fácil te asegura un postre suave, brillante y lleno de sabor.

Candela Spann

Imposible fallar con esta receta de chocoflan súper cremosa.

Imposible fallar con esta receta de chocoflan súper cremosa.

YouTube

El chocoflan es un postre que sorprenden por su efecto “mágico”: al hornear, las capas se invierten solas y crean un contraste perfecto entre bizcochuelo húmedo y flan cremoso. En esta receta vas a aprender a hacerlo de forma sencilla, con ingredientes accesibles y un resultado profesional para lucirte en cualquier ocasión.

Rinde: 10 porciones

Te Podría Interesar

Ingredientes para un postre perfecto

Para el caramelo:

  • 1 taza de azúcar.

  • 3 cucharadas de agua.

Para el bizcochuelo de chocolate:

  • 1 taza de harina.

  • 1 taza de azúcar.

  • 1/2 taza de cacao amargo.

  • 1 cucharadita de polvo de hornear.

  • 2 huevos.

  • 1/2 taza de leche.

  • 1/4 taza de aceite.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Para el flan:

  • 1 lata de leche condensada.

  • 1 lata de leche.

  • 4 huevos.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Su fusión es increíble
El chocoflan es conocido como “pastel imposible” porque las capas se invierten solas durante la cocción.

El chocoflan es conocido como “pastel imposible” porque las capas se invierten solas durante la cocción.

Paso a paso ¡muy fácil

1. Hacé el caramelo, calentá el azúcar con el agua hasta obtener un tono ámbar y cubrí la base de un molde con chimenea.

2. Para el bizcochuelo, mezclá ingredientes secos y sumá los húmedos. Integrá sin batir de más y volcá en el molde.

3. Para el flan, procesá o batí todos los ingredientes hasta lograr una mezcla lisa. Vertelo suavemente sobre la preparación de chocolate.

4. Cociná a baño María, horno medio, 60–70 minutos. Enfriá y llevá a la heladera al menos 4 horas antes de desmoldar.

Probá este postre suave y lleno de sabor
En la receta, el flan queda arriba al desmoldar porque su densidad es mayor que la del bizcochuelo.

En la receta, el flan queda arriba al desmoldar porque su densidad es mayor que la del bizcochuelo.

Este postre es famoso porque durante la cocción, el flan pesa más y se hunde, invirtiendo mágicamente las capas. Para conservar tu chocoflan, guardalo bien tapado en heladera hasta 4 días; el frío realza su textura cremosa y mejora el sabor. Ideal para preparar con antelación y sorprender a todos. ¡Preparalo y disfrutalo!.

Archivado en

Notas Relacionadas