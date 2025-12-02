Increíble receta de chocoflan: el postre mágico que se separa solo
Un chocoflan perfecto, con capas que se invierten mágicamente al hornearse. Esta receta fácil te asegura un postre suave, brillante y lleno de sabor.
El chocoflan es un postre que sorprenden por su efecto “mágico”: al hornear, las capas se invierten solas y crean un contraste perfecto entre bizcochuelo húmedo y flan cremoso. En esta receta vas a aprender a hacerlo de forma sencilla, con ingredientes accesibles y un resultado profesional para lucirte en cualquier ocasión.
Rinde: 10 porciones
Ingredientes para un postre perfecto
Para el caramelo:
1 taza de azúcar.
3 cucharadas de agua.
Para el bizcochuelo de chocolate:
1 taza de harina.
1 taza de azúcar.
1/2 taza de cacao amargo.
1 cucharadita de polvo de hornear.
2 huevos.
1/2 taza de leche.
1/4 taza de aceite.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
Para el flan:
1 lata de leche condensada.
1 lata de leche.
4 huevos.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
Paso a paso ¡muy fácil
1. Hacé el caramelo, calentá el azúcar con el agua hasta obtener un tono ámbar y cubrí la base de un molde con chimenea.
2. Para el bizcochuelo, mezclá ingredientes secos y sumá los húmedos. Integrá sin batir de más y volcá en el molde.
3. Para el flan, procesá o batí todos los ingredientes hasta lograr una mezcla lisa. Vertelo suavemente sobre la preparación de chocolate.
4. Cociná a baño María, horno medio, 60–70 minutos. Enfriá y llevá a la heladera al menos 4 horas antes de desmoldar.
Este postre es famoso porque durante la cocción, el flan pesa más y se hunde, invirtiendo mágicamente las capas. Para conservar tu chocoflan, guardalo bien tapado en heladera hasta 4 días; el frío realza su textura cremosa y mejora el sabor. Ideal para preparar con antelación y sorprender a todos. ¡Preparalo y disfrutalo!.