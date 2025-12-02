Presenta:

Ceviche de pescado blanco y palta: receta fresca y sencilla para noches de verano

Una receta de ceviche ligero que lleva pescado marinado en limón con palta y cilantro para servir frío. ¡Probalo!

El ceviche es la máxima expresión de frescura, y verás que en pocos minutos el pescado “se cocina” con el ácido y queda tierno y jugoso. Esta receta rápida usa pescado blanco fresco y lo combina con palta y cebolla morada para equilibrar texturas. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 400 g de pescado blanco fresco (merluza, corvina o similar) en cubos de 1 cm

  • Jugo de 4 limones grandes (suficiente para cubrir)

  • 1 cebolla morada en plumas finas

  • 1 ají (opcional) sin semillas y picado fino

  • 1 puñado de cilantro picado

  • 1 palta en cubos

  • Sal y pimienta

  • Aceite de oliva (opcional) y tostadas para acompañar

Paso a paso de la receta

  1. Cortá el pescado en cubos regulares de aproximadamente 1 cm y colocalo en un bol de vidrio o cerámica; evitá recipientes metálicos si lo vas a marinar largo rato.

  2. Cubrí el pescado con el jugo de limón hasta que quede totalmente sumergido; mezclá suavemente para que el jugo penetre todos los cubos.

  3. Tapá con film y dejá reposar en la heladera entre 12 y 20 minutos si preferís un ceviche más tierno; controlá la textura y no lo dejes mucho más tiempo para que no quede demasiado “cocido”.

  4. Mientras tanto, cortá la cebolla en plumas finas y enjuagala con agua fría para reducir su pungencia, luego escurrila bien; picá el ají si lo usás y picá el cilantro.

  5. Pasado el tiempo de marinado, volcá el pescado y colá un poco del jugo si hay exceso; incorporá la cebolla, el ají y el cilantro; salpimentá con moderación porque el limón intensifica la sal.

  6. Agregá los cubos de aguacate al final y mezclá con cuidado para que no se deshagan; si querés, sumá un chorrito pequeño de aceite de oliva para redondear.

  7. Probá y ajustá con un poco más de jugo de limón o sal si hace falta; llevá a la heladera 5–10 minutos más para que esté bien frío antes de servir.

  8. Serví en pocillos individuales o en una fuente amplia acompañado de tostadas, chips de maíz o rodajas de batata asada. ¡Y listo!

