Ceviche de pescado blanco y palta: receta fresca y sencilla para noches de verano
Una receta de ceviche ligero que lleva pescado marinado en limón con palta y cilantro para servir frío. ¡Probalo!
El ceviche es la máxima expresión de frescura, y verás que en pocos minutos el pescado “se cocina” con el ácido y queda tierno y jugoso. Esta receta rápida usa pescado blanco fresco y lo combina con palta y cebolla morada para equilibrar texturas. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
-
400 g de pescado blanco fresco (merluza, corvina o similar) en cubos de 1 cm
Jugo de 4 limones grandes (suficiente para cubrir)
1 cebolla morada en plumas finas
1 ají (opcional) sin semillas y picado fino
1 puñado de cilantro picado
1 palta en cubos
Sal y pimienta
Aceite de oliva (opcional) y tostadas para acompañar
Paso a paso de la receta
-
Cortá el pescado en cubos regulares de aproximadamente 1 cm y colocalo en un bol de vidrio o cerámica; evitá recipientes metálicos si lo vas a marinar largo rato.
Cubrí el pescado con el jugo de limón hasta que quede totalmente sumergido; mezclá suavemente para que el jugo penetre todos los cubos.
Tapá con film y dejá reposar en la heladera entre 12 y 20 minutos si preferís un ceviche más tierno; controlá la textura y no lo dejes mucho más tiempo para que no quede demasiado “cocido”.
Mientras tanto, cortá la cebolla en plumas finas y enjuagala con agua fría para reducir su pungencia, luego escurrila bien; picá el ají si lo usás y picá el cilantro.
Pasado el tiempo de marinado, volcá el pescado y colá un poco del jugo si hay exceso; incorporá la cebolla, el ají y el cilantro; salpimentá con moderación porque el limón intensifica la sal.
Agregá los cubos de aguacate al final y mezclá con cuidado para que no se deshagan; si querés, sumá un chorrito pequeño de aceite de oliva para redondear.
Probá y ajustá con un poco más de jugo de limón o sal si hace falta; llevá a la heladera 5–10 minutos más para que esté bien frío antes de servir.
Serví en pocillos individuales o en una fuente amplia acompañado de tostadas, chips de maíz o rodajas de batata asada. ¡Y listo!