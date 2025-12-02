Ceviche de pescado blanco y palta: receta fresca y sencilla para noches de verano

400 g de pescado blanco fresco (merluza, corvina o similar) en cubos de 1 cm

La receta de ceviche que se volverá tu favorita.

Cortá el pescado en cubos regulares de aproximadamente 1 cm y colocalo en un bol de vidrio o cerámica; evitá recipientes metálicos si lo vas a marinar largo rato.

Cubrí el pescado con el jugo de limón hasta que quede totalmente sumergido; mezclá suavemente para que el jugo penetre todos los cubos.

Tapá con film y dejá reposar en la heladera entre 12 y 20 minutos si preferís un ceviche más tierno; controlá la textura y no lo dejes mucho más tiempo para que no quede demasiado “cocido”.

Mientras tanto, cortá la cebolla en plumas finas y enjuagala con agua fría para reducir su pungencia, luego escurrila bien; picá el ají si lo usás y picá el cilantro.

Pasado el tiempo de marinado, volcá el pescado y colá un poco del jugo si hay exceso; incorporá la cebolla, el ají y el cilantro; salpimentá con moderación porque el limón intensifica la sal.

Agregá los cubos de aguacate al final y mezclá con cuidado para que no se deshagan; si querés, sumá un chorrito pequeño de aceite de oliva para redondear.

Probá y ajustá con un poco más de jugo de limón o sal si hace falta; llevá a la heladera 5–10 minutos más para que esté bien frío antes de servir.