Sorprendente receta de budín de limón sin harina ni azúcar para antojos saludables

1 cdita de polvo para hornear (sin gluten).

taza de eritritol u otro endulzante sin azúcar.

Al no llevar harinas, la receta es apta para quienes buscan opciones low carb.

Probá esta receta de budín sin harina ni azúcar

Encendé el horno a 170 °C y enmantecá o forrá un molde de budín con papel manteca.

En un bowl grande, batí los huevos con el endulzante hasta que la mezcla quede espumosa.

Agregá la ricota(o queso crema), el jugo de limón, la ralladura y la vainilla. Mezclá hasta integrar.

Sumá el polvo para hornear y la pizca de sal. Revolvé apenas para no bajar el aire incorporado.

Volcá la mezcla en el molde y emparejá la superficie.

Horneá entre 40 y 45 minutos, o hasta que el centro esté firme y al pinchar salga apenas húmedo.