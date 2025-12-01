Sorprendente receta de budín de limón sin harina ni azúcar para antojos saludables
Probá esta receta de budín de limón sin harina ni azúcar, perfecta para quienes buscan un postre simple, liviano y lleno de sabor con pocos ingredientes.
Si buscás una receta liviana, fácil y perfecta para disfrutar algo dulce sin culpa, este budín de limón sin harina ni azúcar te va a encantar. Se prepara en minutos, queda húmedo y con un aroma cítrico irresistible. Además, es ideal para quienes siguen un plan bajo en carbohidratos o simplemente quieren una opción más saludable.
Rinde: 1 budín mediano (8 porciones)
Ingredientes para un budín perfecto
4 huevos.
1 taza de ricota o queso crema tipo untable.
¼ taza de jugo de limón.
Ralladura de 1 limón.
taza de eritritol u otro endulzante sin azúcar.
1 cdita de esencia de vainilla.
1 cdita de polvo para hornear (sin gluten).
Pizca de sal.
Paso a paso ¡muy fácil!
Encendé el horno a 170 °C y enmantecá o forrá un molde de budín con papel manteca.
En un bowl grande, batí los huevos con el endulzante hasta que la mezcla quede espumosa.
Agregá la ricota(o queso crema), el jugo de limón, la ralladura y la vainilla. Mezclá hasta integrar.
Sumá el polvo para hornear y la pizca de sal. Revolvé apenas para no bajar el aire incorporado.
Volcá la mezcla en el molde y emparejá la superficie.
Horneá entre 40 y 45 minutos, o hasta que el centro esté firme y al pinchar salga apenas húmedo.
Dejá enfriar completamente antes de desmoldar para que tome buena estructura.
Esta receta no usa ninguna harina porque la ricota aporta la estructura, dando como resultado un budín suave y cremoso. Para conservarlo, guardalo en la heladera, bien tapado, hasta 4 días. También podés freezarlo por porciones y descongelarlo cuando necesites un antojo dulce y liviano. ¡Seguí con tu plan fit!.