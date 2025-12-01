La receta más fácil y rica para que prepares un banana split en vaso
Una receta simple del clásico postre, hecha con banana, galletas de vainilla y dulce de leche, ideal para quienes buscan algo dulce y fácil de preparar.
El clásico banana split se vuelve mejor cuando lo llevás a un vaso con capas simples y exquisitas. No necesita helado ni azúcar extra, porque con toda la fruta, la crema, y el dulce de leche que vas a poner en esta receta, está más que resuelto. Es súper fácil de hacer, así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (para dos porciones)
- 2 bananas
- 8 galletitas de vainilla
- 200 cc crema de leche
- Esencia de vainilla
- 1 cucharada de azúcar
- Dulce de leche c/n
Paso a paso de la receta
- Triturá las galletas.
- Batí la crema con el azúcar y la esencia de vanilla hasta que la crema no se mueva al mover el recipiente.
- Armá los vasos con una capa de galletas, otra de dulce de leche, otra de crema y las bananas cortadas. ¡Y listo!
