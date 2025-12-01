Presenta:

La receta más fácil y rica para que prepares un banana split en vaso

Una receta simple del clásico postre, hecha con banana, galletas de vainilla y dulce de leche, ideal para quienes buscan algo dulce y fácil de preparar.

Aprendé esta receta para hacer el banana split más rico.

El clásico banana split se vuelve mejor cuando lo llevás a un vaso con capas simples y exquisitas. No necesita helado ni azúcar extra, porque con toda la fruta, la crema, y el dulce de leche que vas a poner en esta receta, está más que resuelto. Es súper fácil de hacer, así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes (para dos porciones)

  • 2 bananas
  • 8 galletitas de vainilla
  • 200 cc crema de leche
  • Esencia de vainilla
  • 1 cucharada de azúcar
  • Dulce de leche c/n
Una receta tan rica como fácil de hacer.

Paso a paso de la receta

  1. Triturá las galletas.
  2. Batí la crema con el azúcar y la esencia de vanilla hasta que la crema no se mueva al mover el recipiente.
  3. Armá los vasos con una capa de galletas, otra de dulce de leche, otra de crema y las bananas cortadas. ¡Y listo!

FUENTE: tastemade

