Sabor argentino imbatible: receta de helado de dulce de leche fácil

El helado de dulce de leche casero es una opción irresistible para preparar en casa sin demasiado esfuerzo. En esta receta , vas a descubrir cómo lograr una textura súper cremosa usando ingredientes simples y una técnica accesible, incluso sin máquina de helado . Ideal para disfrutar en cualquier época del año o para lucirte en reuniones.

1. En un bowl grande, colocá el dulce de leche , la leche , la esencia de vainilla y la pizca de sal . Batí hasta obtener una mezcla suave y sin grumos.

La receta queda más cremosa gracias a la grasa natural del dulce de leche, que evita la formación de cristales de hielo.

Podés añdir chips de chocolate para más sabor aún

2. En otro bowl, batí la crema de leche bien fría hasta lograr un punto medio, firme pero no completamente chantilly .

3. Incorporá la crema batida a la mezcla de dulce de leche con movimientos envolventes para mantener el aire y lograr una textura más cremosa.

4. Colocá la preparación en un recipiente hermético. Tapá y llevá al freezer por al menos 6 horas.

5. Cada 2 horas, revolvé la mezcla con una espátula para romper cristales de hielo (si no usás máquina).

Es uno de los más pedidos en las heladerías La receta puede hacerse con dulce de leche repostero o tradicional, cambiando solo la densidad del helado. El Cronista

Este helado casero es tan simple que parece magia. La sal realza el sabor del dulce de leche y ayuda a equilibrar la mezcla. Conservá esta receta en el freezer hasta una semana en un recipiente bien cerrado para mantener la cremosidad y evitar que se formen cristales. ¡Un clásico irresistible!.