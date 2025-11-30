Sabor argentino imbatible: receta de helado de dulce de leche fácil
Si amás el dulce de leche, esta receta de helado te va a conquistar: pocos pasos, textura increíble y un resultado que parece de heladería.
El helado de dulce de leche casero es una opción irresistible para preparar en casa sin demasiado esfuerzo. En esta receta, vas a descubrir cómo lograr una textura súper cremosa usando ingredientes simples y una técnica accesible, incluso sin máquina de helado. Ideal para disfrutar en cualquier época del año o para lucirte en reuniones.
Rinde: 4 a 6 porciones
Ingredientes para un helado perfecto
-
400 g de dulce de leche repostero.
400 ml de crema de leche (bien fría).
200 ml de leche entera.
1 cda de esencia de vainilla.
1 pizca de sal.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En un bowl grande, colocá el dulce de leche, la leche, la esencia de vainilla y la pizca de sal. Batí hasta obtener una mezcla suave y sin grumos.
2. En otro bowl, batí la crema de leche bien fría hasta lograr un punto medio, firme pero no completamente chantilly.
3. Incorporá la crema batida a la mezcla de dulce de leche con movimientos envolventes para mantener el aire y lograr una textura más cremosa.
4. Colocá la preparación en un recipiente hermético. Tapá y llevá al freezer por al menos 6 horas.
5. Cada 2 horas, revolvé la mezcla con una espátula para romper cristales de hielo (si no usás máquina).
Este helado casero es tan simple que parece magia. La sal realza el sabor del dulce de leche y ayuda a equilibrar la mezcla. Conservá esta receta en el freezer hasta una semana en un recipiente bien cerrado para mantener la cremosidad y evitar que se formen cristales. ¡Un clásico irresistible!.