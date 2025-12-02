Increíble bombazo dulce: receta de este delicioso fudge de chocolate en 10 minutos

Si buscás una receta fácil, rápida y extremadamente tentadora, este fudge de chocolate es ideal para vos. Con solo unos pocos ingredientes y sin necesidad de usar horno, podés preparar un postre suave, cremoso y perfecto para compartir o regalar. Es una preparación que siempre queda bien y resuelve cualquier antojo goloso en minutos.

1. Picá el chocolate en trozos pequeños para que se derrita de forma pareja.

La primera receta de fudge registrada aparece en una carta escrita en 1886 por una estudiante universitaria.

Probalo es una receta rápida y con pocos ingredirntes

2. Colocá la leche condensada en una ollita y calentá a fuego mínimo.

3. Agregá el chocolate picado y mezclá suavemente hasta que se funda por completo.

4. Sumá la manteca, la esencia de vainilla y la pizca de sal. Revolvé hasta obtener una mezcla lisa y brillante.

5. Forrá un molde rectangular con papel manteca y engrasalo levemente.

6. Volcá la preparación y alisá la superficie con espátula.

7. Si querés, agregá nueces picadas por encima.

8. Llevá a la heladera durante al menos 3 horas o hasta que esté firme.

9. Desmoldá y cortá en cubos del tamaño que prefieras.

Animate a esta receta riquísima El nombre “fudge” proviene de una expresión usada para tapar errores… ¡justo como una receta fallida!. Canal Cocina

Este postre nació en Estados Unidos a fines del siglo XIX y se dice que fue el resultado de una receta “fallida” de caramelo. Para conservarlo, guardalo en un recipiente hermético en la heladera hasta una semana, o congelalo por hasta dos meses sin perder textura ni sabor. ¡Disfrutalo!.