Increíble bombazo dulce: receta de este delicioso fudge de chocolate en 10 minutos
Un fudge de chocolate súper cremoso, fácil y listo en minutos. Una receta ideal para golosos que buscan un postre intenso, rápido y sin complicaciones.
Si buscás una receta fácil, rápida y extremadamente tentadora, este fudge de chocolate es ideal para vos. Con solo unos pocos ingredientes y sin necesidad de usar horno, podés preparar un postre suave, cremoso y perfecto para compartir o regalar. Es una preparación que siempre queda bien y resuelve cualquier antojo goloso en minutos.
Rinde: 12 a 16 porciones
Ingredientes para un postre perfecto
400 g de chocolate semiamargo.
300 g de leche condensada.
30 g de manteca.
1 cdita de esencia de vainilla.
Pizca de sal.
Opcional: nueces picadas.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Picá el chocolate en trozos pequeños para que se derrita de forma pareja.
2. Colocá la leche condensada en una ollita y calentá a fuego mínimo.
3. Agregá el chocolate picado y mezclá suavemente hasta que se funda por completo.
4. Sumá la manteca, la esencia de vainilla y la pizca de sal. Revolvé hasta obtener una mezcla lisa y brillante.
5. Forrá un molde rectangular con papel manteca y engrasalo levemente.
6. Volcá la preparación y alisá la superficie con espátula.
7. Si querés, agregá nueces picadas por encima.
8. Llevá a la heladera durante al menos 3 horas o hasta que esté firme.
9. Desmoldá y cortá en cubos del tamaño que prefieras.
Este postre nació en Estados Unidos a fines del siglo XIX y se dice que fue el resultado de una receta “fallida” de caramelo. Para conservarlo, guardalo en un recipiente hermético en la heladera hasta una semana, o congelalo por hasta dos meses sin perder textura ni sabor. ¡Disfrutalo!.