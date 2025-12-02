Presenta:

Increíble bombazo dulce: receta de este delicioso fudge de chocolate en 10 minutos

Un fudge de chocolate súper cremoso, fácil y listo en minutos. Una receta ideal para golosos que buscan un postre intenso, rápido y sin complicaciones.

Candela Spann

Pura locura de cacao: receta de fudge de chocolate para antojos urgentes.

Pillsbury. com

Si buscás una receta fácil, rápida y extremadamente tentadora, este fudge de chocolate es ideal para vos. Con solo unos pocos ingredientes y sin necesidad de usar horno, podés preparar un postre suave, cremoso y perfecto para compartir o regalar. Es una preparación que siempre queda bien y resuelve cualquier antojo goloso en minutos.

Rinde: 12 a 16 porciones

Ingredientes para un postre perfecto

  • 400 g de chocolate semiamargo.

  • 300 g de leche condensada.

  • 30 g de manteca.

  • 1 cdita de esencia de vainilla.

  • Pizca de sal.

  • Opcional: nueces picadas.

Probalo es una receta rápida y con pocos ingredirntes
La primera receta de fudge registrada aparece en una carta escrita en 1886 por una estudiante universitaria.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Picá el chocolate en trozos pequeños para que se derrita de forma pareja.

2. Colocá la leche condensada en una ollita y calentá a fuego mínimo.

3. Agregá el chocolate picado y mezclá suavemente hasta que se funda por completo.

4. Sumá la manteca, la esencia de vainilla y la pizca de sal. Revolvé hasta obtener una mezcla lisa y brillante.

5. Forrá un molde rectangular con papel manteca y engrasalo levemente.

6. Volcá la preparación y alisá la superficie con espátula.

7. Si querés, agregá nueces picadas por encima.

8. Llevá a la heladera durante al menos 3 horas o hasta que esté firme.

9. Desmoldá y cortá en cubos del tamaño que prefieras.

Animate a esta receta riquísima
El nombre “fudge” proviene de una expresión usada para tapar errores… ¡justo como una receta fallida!.

Este postre nació en Estados Unidos a fines del siglo XIX y se dice que fue el resultado de una receta “fallida” de caramelo. Para conservarlo, guardalo en un recipiente hermético en la heladera hasta una semana, o congelalo por hasta dos meses sin perder textura ni sabor. ¡Disfrutalo!.

