Brillante receta de torta de chocolate sin azúcar con sabor intenso y ligero
Una receta de torta de chocolate sin azúcar que combina suavidad, humedad y mucho sabor, ideal para compartir en cualquier momento sin culpa.
En esta receta de torta de chocolate sin azúcar vas a encontrar una opción riquísima, húmeda y fácil, ideal para quienes buscan darse un gusto más liviano. Está pensada para conservar todo el sabor del cacao usando endulzante apto para horno. Perfecta para reuniones, meriendas o para freezar en porciones y tener siempre algo dulce a mano.
Rinde: 8 porciones
Te Podría Interesar
Ingredientes para una torta perfecta
-
2 huevos.
1 taza de harina integral fina.
3 cucharadas de cacao amargo.
1 cucharadita de polvo de hornear.
½ taza de yogur natural sin azúcar.
¼ taza de aceite neutro.
½ taza de endulzante apto para cocción.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
¼ taza de leche.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Encendé el horno a 170 °C y engrasá un molde chico.
2. Batí los huevos con el endulzante hasta que la mezcla quede aireada y más clara.
3. Sumá el aceite, el yogur y la vainilla, mezclando apenas para integrar.
4. En otro bowl, uní harina, cacao y polvo de hornear.
5. Incorporá los secos al batido alternando con la leche para lograr una textura suave y sin grumos.
6. Volcá la preparación en el molde y emparejá la superficie.
7. Horneá entre 25 y 30 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga apenas húmedo.
8. Dejála enfriar antes de desmoldar para que no se quiebre.
El cacao amargo realza más su sabor cuando se combina con yogur, que aporta humedad y equilibrio. Esta torta se conserva hasta 3 días en heladera, bien tapada, o podés freezarla por porciones por un mes para disfrutarla cuando quieras sin perder textura ni aroma. ¡Preparala y saboreala!.