Receta de huevos divorciados: el desayuno colorido que necesitas probar

Esta receta de huevos divorciados es perfecta para quienes disfrutan un desayuno clásico y lleno de color. La receta combina dos salsas diferentes que realzan el sabor de los huevos fritos, creando un contraste delicioso. Es una receta sencilla, rápida y perfecta para empezar el día con energía.

La receta de huevos divorciados es tan versátil que en algunos lugares se sirve con frijoles, totopos o chilaquiles a un lado, demostrando que es una receta adaptable a cualquier desayuno.

2 tortillas de maíz.

Frijoles refritos (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Coloca los tomates, el ajo, el chile serrano y sal en la licuadora. Cocina 5 minutos en una sartén.

2- Procesa los tomates verdes, el ajo y el chile jalapeño. Cocina 5 minutos en otra sartén.

3- Calienta aceite, fríe los huevos uno a uno y agrega sal.

4- Coloca dos huevos por plato, vierte salsa roja sobre uno y salsa verde sobre el otro.

5- Añade frijoles y tortillas calientes.

Una receta antigua cuenta que los huevos divorciados surgieron en fondas tradicionales donde los cocineros querían ofrecer un plato simple, económico y rápido sin perder el toque casero de la cocina mexicana.

De la cocina a la mesa

Los huevos divorciados son una preparación colorida, sencilla y representativa de la cocina mexicana casera. Esta receta permite disfrutar dos salsas distintas en un mismo plato, ofreciendo un equilibrio entre frescura, picor y tradición. Es ideal para un desayuno nutritivo y muy completo, ya que combina proteínas, verduras y el acompañamiento de frijoles o tortillas. Además, es una receta flexible: puedes ajustar el picante, añadir aguacate, queso o cebolla picada según tu gusto. Prepararla no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de encontrar, lo que la convierte en una opción perfecta para cualquier día de la semana. ¡A disfrutar!