Marmitako de atún tradicional: receta clásica vasca llena de sabor

Esta receta de marmitako de atún es un guiso marinero tradicional que combina ingredientes sencillos con un resultado profundamente reconfortante. La receta destaca por su equilibrio entre el sabor del pescado fresco, las patatas tiernas y un caldo aromático con pimientos y tomate , ideal para disfrutar en reuniones familiares o comidas nutritivas y completas.

Aunque hoy se prepara en muchos hogares, esta receta mantiene su esencia marinera y sigue considerándose una de las recetas más representativas de la gastronomía del norte de España.

1- Pela y corta las patatas en trozos medianos, para luego reservarlas en agua.

2- Pica finamente la cebolla, los pimientos y los ajos.

3- Sofríe las verduras en una olla amplia con aceite de oliva hasta que estén blandas.

4- Añade el tomate rallado y cocina hasta formar una salsa espesa.

5- Incorpora el pimentón y mezcla rápidamente.

6- Agrega las patatas escurridas y remueve suavemente.

7- Vierte el caldo caliente y la hoja de laurel. Cocina 20 minutos.

8- Añade el atún en cubos y cocina solo 5 minutos más.

9- Ajusta sal y pimienta.

10- Reposa unos minutos antes de servir y decora con perejil.

Esta receta recibe su nombre de la palabra vasca marmita, que es la olla donde los pescadores preparaban la receta directamente a bordo con los ingredientes que tenían disponibles.

De la cocina a la mesa

El marmitako de atún es una receta que refleja la esencia de la cocina costera, destacando por su sencillez y profundo sabor. Este plato combina la suavidad de las patatas con la frescura del atún, logrando una textura reconfortante y un aroma irresistible. Preparar esta receta en casa permite disfrutar de un guiso nutritivo, ideal para cualquier época del año. Además, su versatilidad facilita adaptarla según los ingredientes disponibles, manteniendo siempre su carácter tradicional. ¡A disfrutar!