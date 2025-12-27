Cómo hacer la receta perfecta de fajitas de pollo jugosas, saludables y deliciosas
Prepara esta receta imbatible, paso a paso, de fajitas de pollo. Es perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de fajitas de pollo es un clásico de la cocina mexicana por su sabor, color y versatilidad. Ideal para comidas informales o reuniones, combina pollo jugoso con vegetales salteados y especias aromáticas. Este paso a paso es sencillo, rápidao de preparar y perfecto para personalizar según gustos y acompañamientos. ¡A cocinar!
Te Podría Interesar
Ingredientes (rinde 4 porciones)
-
Pechuga de pollo en tiras: 600 g
Pimiento rojo: 1 unidad
Pimiento verde: 1 unidad
Cebolla: 1 unidad grande
Ajo picado: 2 dientes
Aceite vegetal: 3 cucharadas
Jugo de limón: 2 cucharadas
Comino molido: 1 cucharadita
Pimentón dulce: 1 cucharadita
Orégano seco: ½ cucharadita
Sal: a gusto
Pimienta: a gusto
Tortillas de trigo o maíz: 8 unidades
Cilantro fresco picado: a gusto (opcional)
Paso a paso para lograr unas fajitas de pollo delicisas
-
Coloca el pollo en un bol y condiméntalo con sal, pimienta, comino, pimentón, orégano y jugo de limón.
-
Deja reposar durante 15 minutos.
Corta los pimientos y la cebolla en tiras finas.
Calienta el aceite en una sartén amplia y saltea el pollo hasta que esté dorado y bien cocido.
Retira el pollo y reserva.
En la misma sartén, saltea la cebolla y los pimientos hasta que estén tiernos pero crujientes.
Añade el ajo y cocina un minuto más.
Incorpora nuevamente el pollo y mezcla todo.
Calienta las tortillas y sirve las fajitas bien calientes.
De la cocina a la mesa
Las fajitas de pollo son una opción práctica, sabrosa y muy adaptable dentro de la gastronomía mexicana. Destaca por su equilibrio entre proteína, vegetales y especias, logrando un plato completo y lleno de color. Su preparación rápida la convierte en una excelente alternativa para comidas diarias, sin resignar sabor ni calidad. Además, permite múltiples variaciones: salsas picantes, guacamole, queso o frijoles para enriquecerla. ¡A disfrutar!