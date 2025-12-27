Presenta:

México

|

Receta

Cómo hacer la receta perfecta de fajitas de pollo jugosas, saludables y deliciosas

Prepara esta receta imbatible, paso a paso, de fajitas de pollo. Es perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.

MDZ México

Prepara esta receta perfecta de fajitas de pollo
Shutterstock

Esta receta de fajitas de pollo es un clásico de la cocina mexicana por su sabor, color y versatilidad. Ideal para comidas informales o reuniones, combina pollo jugoso con vegetales salteados y especias aromáticas. Este paso a paso es sencillo, rápidao de preparar y perfecto para personalizar según gustos y acompañamientos. ¡A cocinar!

Te Podría Interesar

Esta receta se popularizó internacionalmente por servirse caliente y chisporroteante en la mesa.
Esta receta se populariz&oacute; internacionalmente por servirse caliente y chisporroteante en la mesa.

Esta receta se popularizó internacionalmente por servirse caliente y chisporroteante en la mesa.

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Pechuga de pollo en tiras: 600 g

  • Pimiento rojo: 1 unidad

  • Pimiento verde: 1 unidad

  • Cebolla: 1 unidad grande

  • Ajo picado: 2 dientes

  • Aceite vegetal: 3 cucharadas

  • Jugo de limón: 2 cucharadas

  • Comino molido: 1 cucharadita

  • Pimentón dulce: 1 cucharadita

  • Orégano seco: ½ cucharadita

  • Sal: a gusto

  • Pimienta: a gusto

  • Tortillas de trigo o maíz: 8 unidades

  • Cilantro fresco picado: a gusto (opcional)

Paso a paso para lograr unas fajitas de pollo delicisas

  • Coloca el pollo en un bol y condiméntalo con sal, pimienta, comino, pimentón, orégano y jugo de limón.

  • Deja reposar durante 15 minutos.

  • Corta los pimientos y la cebolla en tiras finas.

  • Calienta el aceite en una sartén amplia y saltea el pollo hasta que esté dorado y bien cocido.

  • Retira el pollo y reserva.

  • En la misma sartén, saltea la cebolla y los pimientos hasta que estén tiernos pero crujientes.

  • Añade el ajo y cocina un minuto más.

  • Incorpora nuevamente el pollo y mezcla todo.

  • Calienta las tortillas y sirve las fajitas bien calientes.

La receta de fajitas surgió en el norte de México como una forma de aprovechar cortes simples de carne.

De la cocina a la mesa

Las fajitas de pollo son una opción práctica, sabrosa y muy adaptable dentro de la gastronomía mexicana. Destaca por su equilibrio entre proteína, vegetales y especias, logrando un plato completo y lleno de color. Su preparación rápida la convierte en una excelente alternativa para comidas diarias, sin resignar sabor ni calidad. Además, permite múltiples variaciones: salsas picantes, guacamole, queso o frijoles para enriquecerla. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas