Cómo hacer la receta perfecta de fajitas de pollo jugosas, saludables y deliciosas

Esta receta de fajitas de pollo es un clásico de la cocina mexicana por su sabor, color y versatilidad. Ideal para comidas informales o reuniones, combina pollo jugoso con vegetales salteados y especias aromáticas. Este paso a paso es sencillo, rápidao de preparar y perfecto para personalizar según gustos y acompañamientos. ¡A cocinar!

Esta receta se popularizó internacionalmente por servirse caliente y chisporroteante en la mesa.

Esta receta se popularizó internacionalmente por servirse caliente y chisporroteante en la mesa.

En la misma sartén, saltea la cebolla y los pimientos hasta que estén tiernos pero crujientes.

Calienta el aceite en una sartén amplia y saltea el pollo hasta que esté dorado y bien cocido.

Coloca el pollo en un bol y condiméntalo con sal, pimienta, comino, pimentón, orégano y jugo de limón.

La receta de fajitas surgió en el norte de México como una forma de aprovechar cortes simples de carne.

De la cocina a la mesa

Las fajitas de pollo son una opción práctica, sabrosa y muy adaptable dentro de la gastronomía mexicana. Destaca por su equilibrio entre proteína, vegetales y especias, logrando un plato completo y lleno de color. Su preparación rápida la convierte en una excelente alternativa para comidas diarias, sin resignar sabor ni calidad. Además, permite múltiples variaciones: salsas picantes, guacamole, queso o frijoles para enriquecerla. ¡A disfrutar!