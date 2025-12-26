Para acompañar todo: receta de ensalada de papas con perejil

Esta receta de ensalada de papas con perejil es un clásico bien argentino, simple y rendidor, que acompaña desde un asado hasta una milanesa . Con pocos ingredientes y sin vueltas, se prepara fácil y queda siempre bien. Ideal para llevar a una juntada o tener lista en la heladera para disfrutar cualquier comida.

1. Lavá bien las papas y colocalas enteras en una olla con agua fría y sal .

Las papas con perejil acompañan muy bien las carnes

2. Llevá a hervor y cociná hasta que estén tiernas, pero firmes.

4. Pelá las papas mientras aún están tibias y cortalas en cubos medianos o rodajas, según prefieras.

5. Pasá las papas a un bowl amplio y agregá el perejil fresco bien picado.

6. En un recipiente chico, mezclá el aceite con el vinagre o limón. Condimentá con sal y pimienta y volcá el aderezo sobre las papas.

7. Mezclá con cuidado para que no se desarmen.

8. Probá y ajustá el condimento si hace falta.

9. Dejá reposar unos minutos antes de servir para que tome más sabor.

Unas papas con perejil siempre se disfrutan En esta receta, el reposo mejora la absorción del aderezo.

Esta ensalada se volvió un clásico porque las papas tibias absorben mejor el aderezo, potenciando el sabor de la receta. Es ideal para acompañar carnes, empanadas o platos al horno. Para conservarla, guardala en la heladera en un recipiente hermético hasta 48 horas. Si sabés que la vas a preparar con anticipación, conviene agregar el perejil y el aderezo justo antes de servir para que mantenga su frescura y color. Simple, económica y bien de todos los días. ¡Simplemente deliciosa!