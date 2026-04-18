Receta de cruffin: la fusión de croissant y muffin que arrasa
Receta de cruffin casero, una fusión entre croissant y muffin, ideal para preparar algo original, hojaldrado y delicioso en casa.
Esta receta de cruffin combina lo mejor del croissant y el muffin en una preparación irresistible. Con capas hojaldradas y un interior suave, el cruffin se volvió tendencia por su textura y sabor. Es una delicia ideal para lucirse con algo casero, diferente y perfecto para acompañar el mate o el café.
Ingredientes (rinde 8 porciones)
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Harina de trigo — 500 gramos
Leche tibia — 250 mililitros
Azúcar — 80 gramos
Manteca — 200 gramos
Huevo — 1 unidad (60 gramos)
Levadura seca — 10 gramos
Sal — 5 gramos
Esencia de vainilla — 5 mililitros
Azúcar extra (para espolvorear) — 50 gramos
Paso a paso para crear un cruffin croissant más muffin delicioso
1- En un bowl, mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la sal.
2- Agregar la leche tibia, el huevo y la esencia de vainilla.
3- Integrar hasta formar una masa y amasar durante 10 minutos hasta que esté lisa.
4- Dejar levar tapada hasta que duplique su tamaño.
5- Estirar la masa en forma rectangular bien fina.
6- Untar con la manteca blanda y doblar en capas (tipo hojaldre).
7- Cortar tiras largas, enrollarlas sobre sí mismas y colocarlas en moldes de muffin.
8- Dejar levar nuevamente durante 30 minutos.
9- Hornear a 180 °C durante 25 minutos hasta que estén dorados.
10- Retirar y espolvorear con azúcar extra antes de servir.
De la cocina a la mesa
El cruffin es una de esas tendencias que llegaron para quedarse. Esta receta permite lograr una masa hojaldrada, crocante por fuera y suave por dentro, ideal para quienes buscan algo distinto. Se pueden rellenar con dulce de leche, crema pastelera o chocolate para darles un toque extra. Prepararlos en casa lleva algo de tiempo por los pliegues, pero el resultado vale la pena. Son perfectos para sorprender en una merienda o desayuno especial. Además, se pueden conservar y recalentar fácilmente. Una opción creativa, rica y muy vistosa para sumar a tus preparaciones caseras. ¡Y a disfrutar!.