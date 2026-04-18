Receta de cruffin: la fusión de croissant y muffin que arrasa

Esta receta de cruffin combina lo mejor del croissant y el muffin en una preparación irresistible. Con capas hojaldradas y un interior suave, el cruffin se volvió tendencia por su textura y sabor. Es una delicia ideal para lucirse con algo casero, diferente y perfecto para acompañar el mate o el café .

Receta fácil de cruffin la combinación ideal de croissant y muffin

Receta fácil de cruffin la combinación ideal de croissant y muffin

Paso a paso para crear un cruffin croissant más muffin delicioso

1- En un bowl, mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la sal.

2- Agregar la leche tibia, el huevo y la esencia de vainilla.

3- Integrar hasta formar una masa y amasar durante 10 minutos hasta que esté lisa.

4- Dejar levar tapada hasta que duplique su tamaño.

5- Estirar la masa en forma rectangular bien fina.

6- Untar con la manteca blanda y doblar en capas (tipo hojaldre).

7- Cortar tiras largas, enrollarlas sobre sí mismas y colocarlas en moldes de muffin.

8- Dejar levar nuevamente durante 30 minutos.

9- Hornear a 180 °C durante 25 minutos hasta que estén dorados.

10- Retirar y espolvorear con azúcar extra antes de servir.

De la cocina a la mesa

El cruffin es una de esas tendencias que llegaron para quedarse. Esta receta permite lograr una masa hojaldrada, crocante por fuera y suave por dentro, ideal para quienes buscan algo distinto. Se pueden rellenar con dulce de leche, crema pastelera o chocolate para darles un toque extra. Prepararlos en casa lleva algo de tiempo por los pliegues, pero el resultado vale la pena. Son perfectos para sorprender en una merienda o desayuno especial. Además, se pueden conservar y recalentar fácilmente. Una opción creativa, rica y muy vistosa para sumar a tus preparaciones caseras. ¡Y a disfrutar!.