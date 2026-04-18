Receta de pastafrola: el secreto de la abuela para un sabor inigualable
La receta tradicional de la pastafrola, el clásico que evoca los mejores recuerdos de la infancia, ahora al alcance de tu mano.
La pastafrola es, sin dudas, uno de esos íconos dulces que nunca pasan de moda. Presente en meriendas familiares, mesas de domingo o encuentros entre amigos, tiene un encanto casero que la vuelve irresistible. Además, su receta es muy versátil: aunque la versión tradicional es con membrillo, también se puede hacer con batata o dulce de leche, adaptándose a distintos gustos. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
Para la masa
-
300 g de harina
150 g de manteca a temperatura ambiente
120 g de azúcar
1 huevo
1 cucharadita de esencia de vainilla
Ralladura de 1 limón
1 cucharadita de polvo de hornear
1 pizca de sal
Para el relleno
-
400 g de dulce de membrillo
2 a 3 cucharadas de agua
Paso a paso de la receta
- Llevar el horno a 180 °C.
- En un bowl mezclar la manteca con el azúcar hasta lograr una crema.
- Incorporar el huevo, la vainilla y la ralladura de limón.
- Agregar la harina, el polvo de hornear y la sal.
- Unir sin amasar demasiado hasta obtener una masa suave.
- Llevar a la heladera durante 20 minutos.
- Cortar el membrillo en cubos y calentarlo con agua hasta formar una pasta.
- Estirar 2/3 de la masa y cubrir un molde enmantecado.
- Distribuir el dulce de membrillo de manera uniforme.
- Con el resto de la masa formar tiras y colocarlas en forma de enrejado.
- Cocinar durante 30 minutos hasta que esté dorada.
- Dejar enfriar antes de cortar. ¡Y listo!