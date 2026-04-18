Receta de pastafrola: el secreto de la abuela para un sabor inigualable

La pastafrola es, sin dudas, uno de esos íconos dulces que nunca pasan de moda. Presente en meriendas familiares, mesas de domingo o encuentros entre amigos, tiene un encanto casero que la vuelve irresistible. Además, su receta es muy versátil: aunque la versión tradicional es con membrillo, también se puede hacer con batata o dulce de leche, adaptándose a distintos gustos. ¡Manos a la obra!