Sofía Zámolo y el look nude que le voló la cabeza a todos

La modelo Sofía Zámolo lució un estilismo que brilló por su estructura. No te pierdas las fotos y detalles en la nota.

En el marco del desfile de Fabián Zitta, Sofía Zámolo fue una de las invitadas más comentadas. La modelo optó por un minivestido en tono nude, con una estructura marcada que le definía la silueta.

Se trató de una pieza sin mangas y con cierre delantero que remitió a esa fusión entre moda y arquitectura tan característica del universo Zitta. La falda contaba con volados y una forma asimétrica, que introdujo un quiebre en la rigidez del diseño, generando un contraste que el dio mayor dinamismo y le dio una cuota de feminidad a una base más estructurada.

Las botas altas terminaron de construir el look, estilizaron su piernas y lograron una impronta fashionista que elevó el conjunto hacia una lectura más contemporánea, en línea con las tendencias actuales.

En cuanto al beauty, Sofía eligió llevar el cabello suelto, lacio y con raya al medio, acompañado por un maquillaje en tonos tierra que continuó con la estética monocromática. Mientras tanto, las uñas en tono borgoña fueron un detalle de contraste sutil pero efectivo.