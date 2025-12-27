Choclo con manteca y limón: la receta más fácil y veraniega
Una receta simple y deliciosa de disfrutar el choclo en verano, con ingredientes básicos y mucho sabor.
El choclo es uno de los grandes protagonistas del verano, especialmente en comidas simples y al aire libre. Esta receta con manteca, limón y queso potencia su dulzura natural para que te quede riquísimo. Es económica y perfecta como acompañamiento o plato principal liviano, así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
-
4 choclos
50 g de manteca
Jugo de ½ limón
Queso rallado
Sal
Paso a paso de la receta
-
Herví los choclos en agua con sal durante 10 minutos.
Retiralos y escurrilos bien.
Agregá manteca mientras están calientes.
Rociá con jugo de limón.
Terminá con queso rallado y serví. ¡Y listo!