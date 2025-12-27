Presenta:

Choclo con manteca y limón: la receta más fácil y veraniega

Una receta simple y deliciosa de disfrutar el choclo en verano, con ingredientes básicos y mucho sabor.

Dale un toque argentino a tu mesa con esta receta de choclo hervido con manteca.

El choclo es uno de los grandes protagonistas del verano, especialmente en comidas simples y al aire libre. Esta receta con manteca, limón y queso potencia su dulzura natural para que te quede riquísimo. Es económica y perfecta como acompañamiento o plato principal liviano, así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • 4 choclos

  • 50 g de manteca

  • Jugo de ½ limón

  • Queso rallado

  • Sal

Delicioso choclo con manteca
Paso a paso de la receta

  • Herví los choclos en agua con sal durante 10 minutos.

  • Retiralos y escurrilos bien.

  • Agregá manteca mientras están calientes.

  • Rociá con jugo de limón.

  • Terminá con queso rallado y serví. ¡Y listo!

