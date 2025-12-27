Explosión de sabor dulce: receta de duraznos al horno con miel y canela fácil y rápida
Ideal para aprovechar frutas maduras, esta receta de duraznos al horno con miel y canela se hace fácil y llena la cocina de un perfume increíble.
Cuando buscás un postre simple, casero y bien aromático, esta receta de duraznos al horno con miel y canela es una gran aliada. Se prepara con pocos ingredientes, no lleva complicaciones y aprovecha el sabor natural de la fruta. Ideal para servir tibio, solo o acompañado, es de esas opciones que siempre quedan bien y gustan a todos.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes para unos duraznos perfectos
-
6 duraznos maduros pero firmes.
4 cucharadas de miel.
1 cucharadita de canela en polvo.
1 cucharada de manteca.
Jugo de ½ limón.
1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá bien los duraznos, cortalos al medio y retirales el carozo. Si preferís, podés dejarlos con cáscara.
2. Precalentá el horno a temperatura media (180 °C).
3. Colocá los duraznos en una fuente para horno con el corte hacia arriba.
4. Rociá con el jugo de limón para que no se oxiden y sumá la miel de manera pareja.
5. Espolvoreá la canela sobre cada mitad y agregá pequeños cubitos de manteca por encima.
6. Si te gusta un toque extra de aroma, incorporá la esencia de vainilla.
7. Llevá al horno durante 25 a 30 minutos, hasta que estén tiernos y bien jugosos, bañándolos a mitad de cocción con su propio jugo.
8. Retirá y dejá reposar unos minutos antes de servir.
Al hornearse, los duraznos intensifican su dulzor natural, por lo que no hace falta agregar azúcar extra. Se conservan en la heladera hasta 3 días, bien tapados, y también se pueden recalentar suavemente o usar fríos como topping para yogur o helado. ¡Delicioso!