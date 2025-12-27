Explosión de sabor dulce: receta de duraznos al horno con miel y canela fácil y rápida

Cuando buscás un postre simple, casero y bien aromático, esta receta de duraznos al horno con miel y canela es una gran aliada. Se prepara con pocos ingredientes, no lleva complicaciones y aprovecha el sabor natural de la fruta . Ideal para servir tibio, solo o acompañado, es de esas opciones que siempre quedan bien y gustan a todos.

1. Lavá bien los duraznos , cortalos al medio y retirales el carozo. Si preferís, podés dejarlos con cáscara.

Si se maduraron muy rápido tus duraznos prepará esta receta

3. Colocá los duraznos en una fuente para horno con el corte hacia arriba.

4. Rociá con el jugo de limón para que no se oxiden y sumá la miel de manera pareja.

5. Espolvoreá la canela sobre cada mitad y agregá pequeños cubitos de manteca por encima.

6. Si te gusta un toque extra de aroma, incorporá la esencia de vainilla.

7. Llevá al horno durante 25 a 30 minutos, hasta que estén tiernos y bien jugosos, bañándolos a mitad de cocción con su propio jugo.

8. Retirá y dejá reposar unos minutos antes de servir.

Una manera exquisita de disfrutar tu fruta madura En esta receta, la canela realza el dulzor natural del durazno sin necesidad de agregar azúcar. Shutterstock

Al hornearse, los duraznos intensifican su dulzor natural, por lo que no hace falta agregar azúcar extra. Se conservan en la heladera hasta 3 días, bien tapados, y también se pueden recalentar suavemente o usar fríos como topping para yogur o helado. ¡Delicioso!