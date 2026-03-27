La mejor receta de rosca de Pascuas bañada en chocolate esponjosa y fácil

Esta receta de rosca de Pascuas bañada en chocolate es una versión irresistible del clásico argentino. Con una masa suave y esponjosa, rellena opcionalmente con crema y cubierta con chocolate , es ideal para celebrar en familia. Perfecta para sorprender en la mesa dulce , combina tradición con un toque moderno y tentador.

300 gramos de crema pastelera.

Paso a paso para crear rosca de Pascua bañadas con chocolate delicioso

1- Disolvé la levadura en la leche tibia junto con el azúcar.

2- En un bowl, mezclá la harina, la sal, los huevos y la mezcla de levadura.

3- Amasá e incorporá la manteca y la vainilla hasta lograr una masa suave.

4- Dejá levar hasta que duplique su volumen.

5- Formá la rosca, colocala en una bandeja y dejá levar nuevamente.

6- Llevá a horno medio hasta que esté dorada y cocida.

7- Dejá enfriar y, si querés, rellená con crema pastelera.

8- Derretí el chocolate con la crema de leche y cubrí la rosca.

Sorprendé con esta receta de rosca de Pascuas Muchas familias reinventan esta receta de rosca de Pascuas cada año. Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Esta receta de rosca de Pascuas bañada en chocolate es ideal para darle un giro moderno a una tradición muy querida. La combinación de la masa esponjosa con el baño de chocolate la convierte en una verdadera tentación. El secreto está en respetar los tiempos de levado para lograr una textura perfecta. Además, podés personalizarla con rellenos como crema pastelera o dulce de leche. Es perfecta para compartir en familia durante las fiestas o en una merienda especial. Sin dudas, una opción deliciosa que une tradición y sabor en cada porción. ¡Y a disfrutar!.