Te revelamos con esta receta el secreto más guardado del helado de dulce de leche

Esta receta de helado de dulce de leche es perfecta para los amantes de los sabores bien argentinos. Cremoso, intenso y fácil de preparar, es ideal para disfrutar en cualquier época del año. Con pocos ingredientes y sin necesidad de máquina, vas a lograr un postre casero que sorprende por su textura y sabor.

1- En un bowl, batí la crema de leche hasta que esté semi montada.

2- En otro recipiente, mezclá el dulce de leche con la leche y el azúcar .

4- Incorporá la crema de leche de forma envolvente para mantener la textura aireada.

5- Volcá la preparación en un recipiente apto para freezer.

6- Llevá al freezer por al menos 6 horas, revolviendo cada tanto para evitar cristales.

7- Serví bien frío.

Nadie podrá resistirse a esta tentación Es una receta muy popular en heladerías artesanales. LM Neuquén

De la cocina a la mesa

Esta receta de helado de dulce de leche es un verdadero placer para cualquier momento. Su textura cremosa y su sabor intenso lo convierten en un favorito indiscutido. El secreto está en integrar bien la crema de leche con el dulce de leche para lograr una consistencia suave. Además, podés sumarle chips de chocolate, nueces o un extra de dulce de leche para hacerlo aún más tentador. Es una opción ideal para preparar con anticipación y tener siempre algo rico en el freezer. Sin dudas, un clásico argentino que nunca decepciona. ¡Disfrutá cada cucharada!.