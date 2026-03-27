Pan casero tipo campo: la receta para que te salga con la corteza crocante

El pan casero tiene algo que lo hace único, y que va más allá de su sabor. Se trata de todo lo que implica el proceso de preparado, con el aroma que invade la cocina, el tiempo de espera mientras la masa crece y la satisfacción de cortar una pieza recién horneada. A diferencia de otras receta más complejas, este pan se hace con ingredientes básicos y una técnica muy simple. ¡Manos a la obra!