Pan casero tipo campo: la receta para que te salga con la corteza crocante
Te mostramos cómo hacer pan casero con esta receta paso a paso, para que te quede con la miga bien esponjosa y una corteza crocante riquísima.
El pan casero tiene algo que lo hace único, y que va más allá de su sabor. Se trata de todo lo que implica el proceso de preparado, con el aroma que invade la cocina, el tiempo de espera mientras la masa crece y la satisfacción de cortar una pieza recién horneada. A diferencia de otras receta más complejas, este pan se hace con ingredientes básicos y una técnica muy simple. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
- 500 g de harina 000
- 10 g de sal
- 10 g de levadura seca (o 25 g fresca)
- 300 ml de agua tibia
- 1 cucharada de aceite
Paso a paso de la receta
- Disolver la levadura en el agua tibia y dejar reposar unos minutos hasta que espume.
- En un bowl colocar la harina y la sal. Agregar la levadura activada y el aceite.
- Unir los ingredientes y amasar durante unos 10 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica.
- Tapar la masa y dejar reposar durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
- Desgasificar la masa y formar un bollo o darle la forma deseada.
- Dejar reposar nuevamente durante 20 a 30 minutos.
- Realizar cortes en la superficie con un cuchillo para que el pan crezca mejor en el horno.
- Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 30 minutos, hasta que esté dorado.
- Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla antes de cortar. ¡Y listo!