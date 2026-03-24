La mejor receta de mermelada de melocotón: dulce, natural y deliciosa

Esta receta es perfecta para quienes disfrutan de desayunos y meriendas con un toque casero. La mermelada de melocotón tiene un sabor dulce y suave, con una textura ideal para untar en pan , acompañar postres o rellenar preparaciones. Es simple de hacer y el resultado vale totalmente la pena.

Esta receta puede hacerse con o sin piel según preferencia.

Esta mermelada pasará a ser tu favorita

1- Pelá los melocotones , retirá el carozo y cortalos en cubos pequeños.

2- Colocá la fruta en una olla junto con el azúcar y el jugo de limón .

3- Mezclá bien y dejá reposar 30 minutos para que la fruta largue su jugo .

4- Llevá la olla a fuego medio y cociná revolviendo de vez en cuando.

5- Retirá la espuma que se forme en la superficie.

6- Cociná durante 30 a 40 minutos hasta que la preparación espese.

7- Procesá ligeramente si querés una textura más suave o dejala con trozos.

8- Volcá la mermelada caliente en frascos limpios, dejá enfriar y tapá.

Una receta que te acompañará cada desayuno Esta receta es ideal para aprovechar fruta madura. Día

De la cocina a la mesa

La mermelada de melocotón es un clásico que nunca falla en la cocina casera. Esta receta resalta el sabor natural de la fruta y permite conservarla por más tiempo. Además, podés usarla para acompañar tostadas, rellenar tortas o sumar a yogures. Para conservarla, guardala en frascos bien cerrados en la heladera y consumila dentro de las dos semanas, o realizá un envasado al vacío para mayor duración. ¡Disfrutá su sabor frutal!.