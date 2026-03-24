La mejor receta de mermelada de melocotón: dulce, natural y deliciosa
Receta clásica y tentadora: mermelada de melocotón casera, dulce, aromática y perfecta para transformar cualquier desayuno o merienda en un momento especial.
Esta receta es perfecta para quienes disfrutan de desayunos y meriendas con un toque casero. La mermelada de melocotón tiene un sabor dulce y suave, con una textura ideal para untar en pan, acompañar postres o rellenar preparaciones. Es simple de hacer y el resultado vale totalmente la pena.
Rinde: 4 frascos medianos
Ingredientes
- 1 kilogramo de melocotones.
- 500 gramos de azúcar.
- 20 mililitros de jugo de limón.
Paso a paso para crear una mermelada de melocotón deliciosa
1- Pelá los melocotones, retirá el carozo y cortalos en cubos pequeños.
2- Colocá la fruta en una olla junto con el azúcar y el jugo de limón.
3- Mezclá bien y dejá reposar 30 minutos para que la fruta largue su jugo.
4- Llevá la olla a fuego medio y cociná revolviendo de vez en cuando.
5- Retirá la espuma que se forme en la superficie.
6- Cociná durante 30 a 40 minutos hasta que la preparación espese.
7- Procesá ligeramente si querés una textura más suave o dejala con trozos.
8- Volcá la mermelada caliente en frascos limpios, dejá enfriar y tapá.
De la cocina a la mesa
La mermelada de melocotón es un clásico que nunca falla en la cocina casera. Esta receta resalta el sabor natural de la fruta y permite conservarla por más tiempo. Además, podés usarla para acompañar tostadas, rellenar tortas o sumar a yogures. Para conservarla, guardala en frascos bien cerrados en la heladera y consumila dentro de las dos semanas, o realizá un envasado al vacío para mayor duración. ¡Disfrutá su sabor frutal!.