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La mejor receta de mermelada de melocotón: dulce, natural y deliciosa

Receta clásica y tentadora: mermelada de melocotón casera, dulce, aromática y perfecta para transformar cualquier desayuno o merienda en un momento especial.

Candela Spann

Cómo hacer mermelada de melocotón casera como un experto

Cómo hacer mermelada de melocotón casera como un experto

Conasi

Esta receta es perfecta para quienes disfrutan de desayunos y meriendas con un toque casero. La mermelada de melocotón tiene un sabor dulce y suave, con una textura ideal para untar en pan, acompañar postres o rellenar preparaciones. Es simple de hacer y el resultado vale totalmente la pena.

Esta mermelada pasará a ser tu favorita
Esta receta puede hacerse con o sin piel según preferencia.

Esta receta puede hacerse con o sin piel según preferencia.

Rinde: 4 frascos medianos

Ingredientes

  • 1 kilogramo de melocotones.
  • 500 gramos de azúcar.
  • 20 mililitros de jugo de limón.

Paso a paso para crear una mermelada de melocotón deliciosa

1- Pelá los melocotones, retirá el carozo y cortalos en cubos pequeños.

2- Colocá la fruta en una olla junto con el azúcar y el jugo de limón.

3- Mezclá bien y dejá reposar 30 minutos para que la fruta largue su jugo.

4- Llevá la olla a fuego medio y cociná revolviendo de vez en cuando.

5- Retirá la espuma que se forme en la superficie.

6- Cociná durante 30 a 40 minutos hasta que la preparación espese.

7- Procesá ligeramente si querés una textura más suave o dejala con trozos.

8- Volcá la mermelada caliente en frascos limpios, dejá enfriar y tapá.

Una receta que te acompañará cada desayuno
Esta receta es ideal para aprovechar fruta madura.

Esta receta es ideal para aprovechar fruta madura.

De la cocina a la mesa

La mermelada de melocotón es un clásico que nunca falla en la cocina casera. Esta receta resalta el sabor natural de la fruta y permite conservarla por más tiempo. Además, podés usarla para acompañar tostadas, rellenar tortas o sumar a yogures. Para conservarla, guardala en frascos bien cerrados en la heladera y consumila dentro de las dos semanas, o realizá un envasado al vacío para mayor duración. ¡Disfrutá su sabor frutal!.

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