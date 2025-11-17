Tostadas francesas con miel y frutos rojos: receta del desayuno más rico en casa

Nada se compara con el sonido del pan brioche al hundirse en la mezcla de huevo, leche y vainilla. Las tostadas francesas siempre son exquisitas con ese aroma dulce que llena la casa, el azúcar impalpable cayendo y los frutos rojos recién lavados. Con esta receta, se doran lentamente en manteca hasta formar esa costra crujiente que esconde un interior tierno y esponjoso.