Tostadas francesas con miel y frutos rojos: receta del desayuno más rico en casa
La receta fácil para que prepares las tostadas perfectas para acompañar con café y empezar el día sin apuro.
Nada se compara con el sonido del pan brioche al hundirse en la mezcla de huevo, leche y vainilla. Las tostadas francesas siempre son exquisitas con ese aroma dulce que llena la casa, el azúcar impalpable cayendo y los frutos rojos recién lavados. Con esta receta, se doran lentamente en manteca hasta formar esa costra crujiente que esconde un interior tierno y esponjoso.
Es el tipo de desayuno que no necesita prisa, que invita a quedarse un poco más en la mesa para disfrutar del silencio y de un buen café con espuma espesa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
-
4 rebanadas de pan brioche
2 huevos
100 ml de leche
1 cda de azúcar
1 cdita de esencia de vainilla
Manteca para dorar
Frutos rojos y miel a gusto
Paso a paso de la receta
-
Batí los huevos con leche, azúcar y vainilla.
Remojá el pan en la mezcla unos segundos por lado.
Dorá en manteca hasta que esté dorado y crujiente.
Serví con miel y frutos rojos frescos. ¡Y listo!