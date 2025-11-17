Presenta:

Estilo

|

Receta

Tostadas francesas con miel y frutos rojos: receta del desayuno más rico en casa

La receta fácil para que prepares las tostadas perfectas para acompañar con café y empezar el día sin apuro.

MDZ Estilo

Probá preparar estas tostadas francesas para un desayuno diferente.

Probá preparar estas tostadas francesas para un desayuno diferente.

Nada se compara con el sonido del pan brioche al hundirse en la mezcla de huevo, leche y vainilla. Las tostadas francesas siempre son exquisitas con ese aroma dulce que llena la casa, el azúcar impalpable cayendo y los frutos rojos recién lavados. Con esta receta, se doran lentamente en manteca hasta formar esa costra crujiente que esconde un interior tierno y esponjoso.

Es el tipo de desayuno que no necesita prisa, que invita a quedarse un poco más en la mesa para disfrutar del silencio y de un buen café con espuma espesa. ¡Manos a la obra!

Te Podría Interesar

Ingredientes

  • 4 rebanadas de pan brioche

  • 2 huevos

  • 100 ml de leche

  • 1 cda de azúcar

  • 1 cdita de esencia de vainilla

  • Manteca para dorar

  • Frutos rojos y miel a gusto

Tostadas francesas Foto: cookpad
La receta de tostadas francesas más rica.

La receta de tostadas francesas más rica.

Paso a paso de la receta

  1. Batí los huevos con leche, azúcar y vainilla.

  2. Remojá el pan en la mezcla unos segundos por lado.

  3. Dorá en manteca hasta que esté dorado y crujiente.

  4. Serví con miel y frutos rojos frescos. ¡Y listo!

Archivado en

Notas Relacionadas