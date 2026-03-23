Empanadas de mozzarella y cebolla, la receta que te resultará práctica y deliciosa
Receta de empanadas de mozzarella y cebolla, una opción casera sin carne, cremosa y sabrosa ideal para comidas rápidas o picadas.
Esta receta de empanadas de mozzarella y cebolla es una opción simple, sabrosa y muy rendidora. La combinación del queso derretido con cebolla salteada logra un relleno cremoso y lleno de sabor. Es una opción ideal para una comida rápida, una picada o para compartir en cualquier momento. ¡A cocinar!
Ingredientes (rinde 12 empanadas)
- tapas de empanadas — 12 unidades
- mozzarella — 400 gramos
- cebolla — 300 gramos
- aceite — 30 gramos
- sal — 6 gramos
- pimienta — 3 gramos
- orégano — 3 gramos
Paso a paso para crear empanadas de mozzarella y cebolla deliciosas
1- Pelar y cortar la cebolla en pluma o cubos pequeños.
2- Calentar el aceite en una sartén y saltear la cebolla hasta que esté transparente y levemente dorada.
3- Condimentar con sal, pimienta y orégano.
4- Dejar enfriar la cebolla antes de armar las empanadas.
5- Cortar la mozzarella en cubos o tiras.
6- Colocar una porción de cebolla y mozzarella en cada tapa de empanada.
7- Cerrar, repulgar y colocar en una placa para horno.
8- Llevar a horno precalentado a 180 °C.
9- Cocinar durante 20 a 25 minutos hasta que estén doradas.
10- Servir las empanadas de mozzarella y cebolla bien calientes.
De la cocina a la mesa
Las empanadas de mozzarella y cebolla son una alternativa deliciosa y muy fácil de preparar. Esta receta combina la suavidad del queso con el sabor dulce de la cebolla cocida, logrando un relleno cremoso y equilibrado. Son ideales para quienes buscan una opción sin carne, pero igual de sabrosa y rendidora. Además, se pueden adaptar agregando jamón, aceitunas o incluso un toque de ají molido. Servidas recién salidas del horno, estas empanadas son perfectas para compartir en reuniones o disfrutar en una comida casera simple y reconfortante. ¡A disfrutar!