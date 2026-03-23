Empanadas de mozzarella y cebolla, la receta que te resultará práctica y deliciosa

Esta receta de empanadas de mozzarella y cebolla es una opción simple, sabrosa y muy rendidora. La combinación del queso derretido con cebolla salteada logra un relleno cremoso y lleno de sabor. Es una opción ideal para una comida rápida, una picada o para compartir en cualquier momento. ¡A cocinar!

Empanadas de mozzarella caseras y fáciles, la receta definitiva

1- Pelar y cortar la cebolla en pluma o cubos pequeños.

2- Calentar el aceite en una sartén y saltear la cebolla hasta que esté transparente y levemente dorada.

3- Condimentar con sal, pimienta y orégano.

4- Dejar enfriar la cebolla antes de armar las empanadas.

5- Cortar la mozzarella en cubos o tiras.

6- Colocar una porción de cebolla y mozzarella en cada tapa de empanada.

7- Cerrar, repulgar y colocar en una placa para horno.

8- Llevar a horno precalentado a 180 °C.

9- Cocinar durante 20 a 25 minutos hasta que estén doradas.

10- Servir las empanadas de mozzarella y cebolla bien calientes.

Receta de empanadas de mozzarella y cebolla Receta de empanadas de mozzarella y cebolla Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Las empanadas de mozzarella y cebolla son una alternativa deliciosa y muy fácil de preparar. Esta receta combina la suavidad del queso con el sabor dulce de la cebolla cocida, logrando un relleno cremoso y equilibrado. Son ideales para quienes buscan una opción sin carne, pero igual de sabrosa y rendidora. Además, se pueden adaptar agregando jamón, aceitunas o incluso un toque de ají molido. Servidas recién salidas del horno, estas empanadas son perfectas para compartir en reuniones o disfrutar en una comida casera simple y reconfortante. ¡A disfrutar!