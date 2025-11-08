Presenta:

¿Todavía no probaste esta receta fácil y deliciosa?: empanadas de cebolla y queso azul, para lucirte en casa

Animate a probar esta receta de empanadas de cebolla y queso azul, perfectas para compartir en cualquier ocasión.

Candela Spann

Receta de empanadas de cebolla y queso azul, suaves, cremosas y muy sabrosas.

Shutterstock

Si te gustan los sabores potentes y las combinaciones originales, esta receta de empanadas de cebolla y queso azul te va a encantar. Son cremosas, suaves y con ese toque salado del queso azul que las vuelve irresistibles. Perfectas para una picada, una cena rápida o para lucirte con algo distinto.

Rinde 12 empanadas

Ingredientes para unas empanadas perfectas

  • 12 tapas para empanadas (de horno o fritas).

  • 3 cebollas grandes.

  • 2 cucharadas de manteca o aceite.

  • 200 g de queso azul (roquefort o similar).

  • 100 g de queso cremoso o mozzarella.

  • 1 cucharadita de azúcar.

  • Sal y pimienta a gusto

  • 1 huevo batido (para pintar).

Listas para que las lleves a tu mesa
El secreto de esta receta está en caramelizar bien la cebolla: le da un toque dulce que equilibra la intensidad del queso azul.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Picá las cebollas y cocinalas con manteca o aceite a fuego medio hasta que se ablanden.

2. Agregá el azúcar para caramelizar levemente.

3. Bajá el fuego y sumá el queso azul y el queso cremoso. Mezclá hasta que se funda todo y se forme una crema espesa.

4. Salpimentá y rellená cada tapa con una cucharada de mezcla, cerrá bien los bordes y hacé el repulgue.

5. Llevá al horno precalentado a 200 °C durante 15–20 minutos, hasta que estén doradas.

El queso azul realza aún más su sabor
En Argentina, muchos reemplazan el queso azul por roquefort o gorgonzola según el gusto… ¡y todas las versiones quedan riquísimas!.

Esta receta de empanadas de cebolla y queso azul se puede conservar en heladera hasta 3 días y recalentar en horno suave. En Argentina, el queso azul se empezó a usar en empanadas como versión gourmet del clásico queso y cebolla. ¡Una evolución deliciosa!.

