¿Todavía no probaste esta receta fácil y deliciosa?: empanadas de cebolla y queso azul, para lucirte en casa
Animate a probar esta receta de empanadas de cebolla y queso azul, perfectas para compartir en cualquier ocasión.
Si te gustan los sabores potentes y las combinaciones originales, esta receta de empanadas de cebolla y queso azul te va a encantar. Son cremosas, suaves y con ese toque salado del queso azul que las vuelve irresistibles. Perfectas para una picada, una cena rápida o para lucirte con algo distinto.
Rinde 12 empanadas
Te Podría Interesar
Ingredientes para unas empanadas perfectas
-
12 tapas para empanadas (de horno o fritas).
3 cebollas grandes.
2 cucharadas de manteca o aceite.
200 g de queso azul (roquefort o similar).
100 g de queso cremoso o mozzarella.
1 cucharadita de azúcar.
Sal y pimienta a gusto
1 huevo batido (para pintar).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Picá las cebollas y cocinalas con manteca o aceite a fuego medio hasta que se ablanden.
2. Agregá el azúcar para caramelizar levemente.
3. Bajá el fuego y sumá el queso azul y el queso cremoso. Mezclá hasta que se funda todo y se forme una crema espesa.
4. Salpimentá y rellená cada tapa con una cucharada de mezcla, cerrá bien los bordes y hacé el repulgue.
5. Llevá al horno precalentado a 200 °C durante 15–20 minutos, hasta que estén doradas.
Esta receta de empanadas de cebolla y queso azul se puede conservar en heladera hasta 3 días y recalentar en horno suave. En Argentina, el queso azul se empezó a usar en empanadas como versión gourmet del clásico queso y cebolla. ¡Una evolución deliciosa!.