¿Todavía no probaste esta receta fácil y deliciosa?: empanadas de cebolla y queso azul, para lucirte en casa

Si te gustan los sabores potentes y las combinaciones originales, esta receta de empanadas de cebolla y queso azul te va a encantar. Son cremosas, suaves y con ese toque salado del queso azul que las vuelve irresistibles. Perfectas para una picada , una cena rápida o para lucirte con algo distinto.

1. Picá las cebollas y cocinalas con manteca o aceite a fuego medio hasta que se ablanden.

El secreto de esta receta está en caramelizar bien la cebolla: le da un toque dulce que equilibra la intensidad del queso azul.

Listas para que las lleves a tu mesa

12 tapas para empanadas (de horno o fritas).

3. Bajá el fuego y sumá el queso azul y el queso cremoso . Mezclá hasta que se funda todo y se forme una crema espesa.

4. Salpimentá y rellená cada tapa con una cucharada de mezcla, cerrá bien los bordes y hacé el repulgue.

5. Llevá al horno precalentado a 200 °C durante 15–20 minutos, hasta que estén doradas.

El queso azul realza aún más su sabor En Argentina, muchos reemplazan el queso azul por roquefort o gorgonzola según el gusto… ¡y todas las versiones quedan riquísimas!. Shuttertock

Esta receta de empanadas de cebolla y queso azul se puede conservar en heladera hasta 3 días y recalentar en horno suave. En Argentina, el queso azul se empezó a usar en empanadas como versión gourmet del clásico queso y cebolla. ¡Una evolución deliciosa!.