Receta tradicional de alfajores santafesinos para lucirte

Esta receta de alfajores santafesinos es un clásico de la pastelería argentina, famoso por sus capas finas y crocantes unidas con dulce de leche y cubiertas con un glaseado delicado. Son ideales para acompañar el mate o lucirte con algo casero. Con paciencia y pocos ingredientes, vas a lograr un resultado espectacular.

Muchas versiones de esta receta llevan glaseado de azúcar.

1- En un bowl, mezclá la harina , la sal y el agua hasta formar una masa.

2- Estirá la masa , untá con la manteca y realizá pliegues para formar capas.

3- Dejá reposar en la heladera durante 30 minutos.

4- Estirá fina la masa y cortá discos del mismo tamaño.

5- Llevá a horno medio hasta que estén apenas dorados.

6- Dejá enfriar y armá los alfajores uniendo varias capas con dulce de leche.

7- Mezclá el azúcar impalpable con el jugo de limón para hacer el glaseado.

8- Cubrí los alfajores con el glaseado y dejá secar.

Simplemente irresistible Es una receta muy valorada en la pastelería argentina. Aire de Santa Fe

De la cocina a la mesa

Esta receta de alfajores santafesinos es perfecta para quienes aman la pastelería tradicional argentina. La clave está en lograr capas finas y crocantes que contrasten con la suavidad del dulce de leche y el toque del glaseado. Son ideales para acompañar el mate o para regalar algo hecho en casa. Aunque llevan un poco de tiempo, el resultado vale totalmente la pena. Además, podés conservarlos varios días en un recipiente cerrado. Sin dudas, un clásico que nunca falla y que siempre sorprende por su textura y sabor. ¡Poné la pava!.