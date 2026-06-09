Los chefs coinciden que la combinación de albóndigas con papas y salsa es la más elegida
Las albóndigas en estofado con papas son una de las recetas más reconfortantes de la cocina casera, ideales para los días frescos.
Las albóndigas en estofado con papas son una de las recetas más reconfortantes de la cocina casera, perfectas para disfrutar en los días frescos. La combinación de albóndigas tiernas cocinadas lentamente en una salsa sabrosa junto a papas suaves da como resultado un plato completo, abundante y lleno de sabor. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina tradicional, este estofado ocupa un lugar especial por su sencillez y por su capacidad de reunir a toda la familia alrededor de la mesa. Prepará una versión fácil y rendidora utilizando ingredientes cotidianos y siguiendo pocos pasos.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Estofado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 500 g de carne picada
- 1 huevo
- 3 cucharadas de pan rallado
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- 4 papas medianas
- 1 cebolla
- 400 g de tomate triturado
- 2 cucharadas de aceite
- 500 ml de caldo
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
Pasos
- Mezclá la carne picada, el huevo, el pan rallado, la sal y la pimienta. Formá las albóndigas y reservá.
- Rehogá la cebolla picada en el aceite. Agregá el tomate triturado y el caldo, mezclando bien.
- Incorporá las albóndigas y las papas cortadas en cubos. Cociná a fuego medio durante 35 a 40 minutos, hasta que las papas estén tiernas y las albóndigas cocidas.
- Rectificá la sal y la pimienta, serví bien caliente y disfrutá.