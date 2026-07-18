Albóndigas de pollo con ricota, una receta económica, proteica y jugosa
Las albóndigas de pollo con ricota ofrecen una opción proteica, económica y jugosa, ideal para complementar con tus platos favoritos.
Las albóndigas de pollo con ricota son una alternativa liviana y muy sabrosa a las tradicionales albóndigas de carne. Esta es una de las recetas que combina la suavidad de la ricota con la carne de pollo para lograr una textura tierna y jugosa, ideal para acompañar con salsa de tomate, puré o una ensalada.
Perfectas para el almuerzo o la cena, las albóndigas de pollo con ricota se han convertido en una preparación muy elegida dentro de la cocina casera por su facilidad de elaboración y su gran versatilidad. Además, pueden cocinarse al horno o en sartén y congelarse para tener siempre una comida lista. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 500 g de carne de pollo picada
- 200 g de ricota
- 1 huevo
- 60 g de pan rallado
- 50 g de queso rallado
- 2 cucharadas de perejil picado
- 1 diente de ajo picado
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Colocar la carne de pollo picada, la ricota, el huevo, el pan rallado, el queso rallado, el perejil, el ajo, la sal y la pimienta en un recipiente. Mezclar hasta obtener una preparación uniforme.
- Formar albóndigas del tamaño deseado con las manos apenas humedecidas y colocarlas sobre una fuente o bandeja.
- Cocinar las albóndigas en una sartén con el aceite de oliva durante unos minutos por todos sus lados, o llevarlas directamente al horno precalentado a 200 °C.
- Continuar la cocción durante 20 a 25 minutos, hasta que estén bien doradas y completamente cocidas en el interior.