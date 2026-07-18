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Albóndigas

Albóndigas de pollo con ricota, una receta económica, proteica y jugosa

Las albóndigas de pollo con ricota ofrecen una opción proteica, económica y jugosa, ideal para complementar con tus platos favoritos.

Candela Spann

Albóndigas de pollo con ricota, una receta económica, proteica y jugosa

Albóndigas de pollo con ricota, una receta económica, proteica y jugosa

Shutterstock

Las albóndigas de pollo con ricota son una alternativa liviana y muy sabrosa a las tradicionales albóndigas de carne. Esta es una de las recetas que combina la suavidad de la ricota con la carne de pollo para lograr una textura tierna y jugosa, ideal para acompañar con salsa de tomate, puré o una ensalada.

Perfectas para el almuerzo o la cena, las albóndigas de pollo con ricota se han convertido en una preparación muy elegida dentro de la cocina casera por su facilidad de elaboración y su gran versatilidad. Además, pueden cocinarse al horno o en sartén y congelarse para tener siempre una comida lista. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
40 minutos
Modo de cocción
Horno o sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 500 g de carne de pollo picada 500 g de carne de pollo picada
  • 200 g de ricota 200 g de ricota
  • 1 huevo 1 huevo
  • 60 g de pan rallado 60 g de pan rallado
  • 50 g de queso rallado 50 g de queso rallado
  • 2 cucharadas de perejil picado 2 cucharadas de perejil picado
  • 1 diente de ajo picado 1 diente de ajo picado
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Pimienta al gusto Pimienta al gusto
  • 2 cucharadas de aceite de oliva 2 cucharadas de aceite de oliva
Pasos
  • Colocar la carne de pollo picada, la ricota, el huevo, el pan rallado, el queso rallado, el perejil, el ajo, la sal y la pimienta en un recipiente. Mezclar hasta obtener una preparación uniforme.
  • Formar albóndigas del tamaño deseado con las manos apenas humedecidas y colocarlas sobre una fuente o bandeja.
  • Cocinar las albóndigas en una sartén con el aceite de oliva durante unos minutos por todos sus lados, o llevarlas directamente al horno precalentado a 200 °C.
  • Continuar la cocción durante 20 a 25 minutos, hasta que estén bien doradas y completamente cocidas en el interior.

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