Las albóndigas en salsa: una receta que es una explosión de sabor
Preparar unas suaves y jugosas albóndigas en salsa de tomate es una forma sencilla y rendidora de deleitar a todos, un plato que nunca pasa de moda.
Las albóndigas en salsa son una de las recetas más tradicionales y reconfortantes de la cocina casera. Con una salsa de tomate bien condimentada y unas albóndigas tiernas y jugosas, este plato es ideal para compartir en familia. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina argentina, esta preparación nunca pasa de moda por su sabor, su rendimiento y lo fácil que resulta hacerla. Siguiendo el paso a paso preparás unas albóndigas suaves, llenas de sabor y cocinadas directamente en una salsa casera irresistible.
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 500 gr de carne picada
- 1 huevo
- 50 g de pan rallado
- 2 dientes de ajo picados
- 2 cucharadas de perejil picado
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- 2 cucharadas de aceite (para la salsa)
- 1 cebolla picada (para la salsa)
- 700 gr de tomate triturado (para la salsa)
- 2 cucharadas de puré de tomate (para la salsa)
- 1 cucharadita de orégano (para la salsa)
- Sal y pimienta a gusto (para la salsa)
Pasos
- Mezclá la carne picada, el huevo, el pan rallado, el ajo, el perejil, la sal y la pimienta hasta integrar. Formá albóndigas del mismo tamaño.
- En una sartén grande, rehogá la cebolla con el aceite hasta que esté transparente.
- Agregá el tomate triturado, el puré de tomate, el orégano, la sal y la pimienta. Cociná durante 10 minutos.
- Incorporá cuidadosamente las albóndigas a la salsa, tapá la sartén y cociná a fuego medio durante 20 a 25 minutos, girándolas una vez a mitad de la cocción.
- Serví bien calientes con puré de papas, arroz, fideos o pan.