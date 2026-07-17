Nachos de garbanzos: prepará este snack saludable, proteico y sin gluten ¡delicioso!
Prepara unos deliciosos nachos de garbanzos, una opción saludable, proteica y sin gluten, perfecta para cualquier ocasión.
Los nachos de garbanzos son una alternativa saludable a los clásicos chips de maíz, ideales para quienes buscan un snack nutritivo y lleno de sabor. Esta es una de las recetas que combina harina de garbanzos con condimentos para obtener unos nachos crocantes, ricos en proteínas y naturalmente libres de gluten.
Perfectos para acompañar con guacamole, hummus o una salsa de yogur, se han convertido en un infaltable dentro de la cocina saludable. Además de ser muy fáciles de preparar, son una excelente opción para compartir en reuniones o disfrutar como colación entre comidas. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Sin TACC
Ingredientes
- 200 g de harina de garbanzos
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 100 ml de agua
- Mix de condimentos: 1 cucharadita de pimentón dulce, ajo en polvo, comino y pimienta
- Sal al gusto
Pasos
- Precalentar el horno a 180 °C. Mezclar la harina de garbanzos, el pimentón dulce, el ajo en polvo, el comino, la sal y la pimienta.
- Incorporar el aceite de oliva y el agua poco a poco hasta formar una masa lisa y maleable.
- Estirar la masa entre dos hojas de papel para horno hasta dejarla de unos 2 o 3 mm de espesor. Cortarla en triángulos con un cuchillo o cortapizzas.
- Distribuir los triángulos sobre una placa para horno y cocinar durante 12 a 15 minutos, o hasta que estén dorados y bien crocantes.
- Dejar enfriar unos minutos para que terminen de endurecerse y servir los nachos de garbanzos acompañados con guacamole, hummus, queso untable o la salsa preferida.