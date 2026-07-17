Nachos de garbanzos: prepará este snack saludable, proteico y sin gluten ¡delicioso!

Pasos

Precalentar el horno a 180 °C. Mezclar la harina de garbanzos, el pimentón dulce, el ajo en polvo, el comino, la sal y la pimienta.

Incorporar el aceite de oliva y el agua poco a poco hasta formar una masa lisa y maleable.

Estirar la masa entre dos hojas de papel para horno hasta dejarla de unos 2 o 3 mm de espesor. Cortarla en triángulos con un cuchillo o cortapizzas.

Distribuir los triángulos sobre una placa para horno y cocinar durante 12 a 15 minutos, o hasta que estén dorados y bien crocantes.