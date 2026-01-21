Receta auténtica de frijoles charros mexicanos para toda la familia

Esta receta de frijoles charros es un platillo tradicional de la cocina mexicana, famoso por su sabor intenso y su combinación de ingredientes sencillos pero muy aromáticos. Es ideal para acompañar carnes , tortillas o disfrutarse solo, ofreciendo una experiencia reconfortante y llena de tradición.

Esta receta se asocia comúnmente con parrilladas y comidas al aire libre en México.

1- En una olla grande, fríe el tocino a fuego medio hasta que suelte su grasa.

2- Agrega el chorizo y la salchicha, cocina hasta que se doren ligeramente.

3- Incorpora la cebolla y el ajo, sofríe hasta que estén transparentes.

4- Añade el jitomate y el chile serrano, cocina hasta que el jitomate se suavice.

5- Agrega los frijoles cocidos junto con el caldo de frijol.

6- Sazona con sal y pimienta al gusto.

7- Cocina a fuego medio durante 15–20 minutos para integrar los sabores.

8- Espolvorea el cilantro picado antes de servir y mezcla suavemente.

Aunque es una receta tradicional, existen versiones modernas con ingredientes vegetarianos.

De la cocina a la mesa

Los frijoles charros son un ejemplo perfecto de cómo ingredientes simples pueden transformarse en un platillo lleno de carácter y sabor. Esta receta destaca por su versatilidad, ya que puede servirse como guarnición o como plato principal acompañado de tortillas calientes. Su combinación de carnes, frijoles y especias crea una textura reconfortante y un aroma irresistible. Además, es una preparación ideal para reuniones familiares o comidas informales, ya que rinde bien y suele gustar a todos. Preparar frijoles charros en casa permite ajustar el picante y los condimentos al gusto personal, logrando siempre un resultado delicioso. ¡A disfrutar!