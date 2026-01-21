Receta auténtica de frijoles charros mexicanos para toda la familia
Prepara esta receta paso a paso de frijoles charros, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de frijoles charros es un platillo tradicional de la cocina mexicana, famoso por su sabor intenso y su combinación de ingredientes sencillos pero muy aromáticos. Es ideal para acompañar carnes, tortillas o disfrutarse solo, ofreciendo una experiencia reconfortante y llena de tradición.
Ingredientes para unos frijoles charros perfectos
Rinde 6 porciones.
- Frijoles pintos cocidos: 500 g.
- Caldo de frijol: 1 litro.
- Tocino picado: 150 g.
- Chorizo picado: 150 g.
- Salchicha en rodajas: 2 piezas.
- Cebolla blanca picada: 1 mediana.
- Ajo picado: 2 dientes.
- Jitomate picado: 2 medianos.
- Chile serrano picado: 1 pieza.
- Cilantro fresco picado: 3 cucharadas.
- Sal: al gusto.
- Pimienta: al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- En una olla grande, fríe el tocino a fuego medio hasta que suelte su grasa.
2- Agrega el chorizo y la salchicha, cocina hasta que se doren ligeramente.
3- Incorpora la cebolla y el ajo, sofríe hasta que estén transparentes.
4- Añade el jitomate y el chile serrano, cocina hasta que el jitomate se suavice.
5- Agrega los frijoles cocidos junto con el caldo de frijol.
6- Sazona con sal y pimienta al gusto.
7- Cocina a fuego medio durante 15–20 minutos para integrar los sabores.
8- Espolvorea el cilantro picado antes de servir y mezcla suavemente.
De la cocina a la mesa
Los frijoles charros son un ejemplo perfecto de cómo ingredientes simples pueden transformarse en un platillo lleno de carácter y sabor. Esta receta destaca por su versatilidad, ya que puede servirse como guarnición o como plato principal acompañado de tortillas calientes. Su combinación de carnes, frijoles y especias crea una textura reconfortante y un aroma irresistible. Además, es una preparación ideal para reuniones familiares o comidas informales, ya que rinde bien y suele gustar a todos. Preparar frijoles charros en casa permite ajustar el picante y los condimentos al gusto personal, logrando siempre un resultado delicioso. ¡A disfrutar!