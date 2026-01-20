Receta de sopa castellana tradicional fácil y reconfortante

Esta receta tradicional de sopa castellana resume la esencia de la cocina española humilde y reconfortante. Nacida para aprovechar pan duro, combina ajo , pimentón y caldo caliente, logrando un plato aromático, nutritivo y perfecto para días fríos o comidas sencillas en familia con huevos escalfados y aceite de oliva virgen.

Esta receta nació como un plato de aprovechamiento para no desperdiciar pan duro.

1- Cortar el pan duro en rebanadas finas o trozos pequeños.

2- Pelar los ajos y laminarlos.

3- Calentar el aceite de oliva en una olla a fuego medio.

4- Dorar suavemente los ajos sin que se quemen.

5- Añadir el pan y remover hasta que absorba el aceite.

6- Retirar la olla del fuego y espolvorear el pimentón.

7- Volver al fuego y agregar el caldo caliente lentamente.

8- Cocinar a fuego medio durante 10–15 minutos.

9- Rectificar sal si es necesario.

10- Incorporar los huevos y dejarlos escalfar dentro de la sopa.

11- Servir bien caliente.

En muchas regiones, la receta de sopa castellana se sirve como desayuno caliente.

De la cocina a la mesa

Preparar sopa castellana en casa es un acto de respeto por la tradición y el sabor auténtico. Esta elaboración demuestra que pocos ingredientes bien tratados pueden ofrecer profundidad y carácter. Servida caliente, reconforta el cuerpo y anima la mesa. Ajustar el ajo, el pimentón y el punto del huevo permite personalizarla sin perder identidad. Acompañada con pan adicional o una ensalada simple, se convierte en comida completa. Compartirla invita a conversar, recordar orígenes y valorar la cocina cotidiana, accesible y honesta, que alimenta más allá del plato con sencillez, historia, aromas profundos y calidez familiar duradera para todos siempre juntos. ¡A disfrutar!