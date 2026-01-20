Receta de sopa castellana tradicional fácil y reconfortante
Prepara esta receta paso a paso de sopa castellana, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta tradicional de sopa castellana resume la esencia de la cocina española humilde y reconfortante. Nacida para aprovechar pan duro, combina ajo, pimentón y caldo caliente, logrando un plato aromático, nutritivo y perfecto para días fríos o comidas sencillas en familia con huevos escalfados y aceite de oliva virgen.
Ingredientes para una sopa castellana perfecta
Rinde 4 porciones.
- Pan duro: 200 g.
- Ajo: 6 dientes.
- Caldo de pollo o carne: 1 litro.
- Huevos: 4 unidades.
- Pimentón dulce: 1 cucharadita.
- Aceite de oliva: 4 cucharadas.
- Sal: a gusto.
- Pimentón picante (opcional): una pizca.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Cortar el pan duro en rebanadas finas o trozos pequeños.
2- Pelar los ajos y laminarlos.
3- Calentar el aceite de oliva en una olla a fuego medio.
4- Dorar suavemente los ajos sin que se quemen.
5- Añadir el pan y remover hasta que absorba el aceite.
6- Retirar la olla del fuego y espolvorear el pimentón.
7- Volver al fuego y agregar el caldo caliente lentamente.
8- Cocinar a fuego medio durante 10–15 minutos.
9- Rectificar sal si es necesario.
10- Incorporar los huevos y dejarlos escalfar dentro de la sopa.
11- Servir bien caliente.
De la cocina a la mesa
Preparar sopa castellana en casa es un acto de respeto por la tradición y el sabor auténtico. Esta elaboración demuestra que pocos ingredientes bien tratados pueden ofrecer profundidad y carácter. Servida caliente, reconforta el cuerpo y anima la mesa. Ajustar el ajo, el pimentón y el punto del huevo permite personalizarla sin perder identidad. Acompañada con pan adicional o una ensalada simple, se convierte en comida completa. Compartirla invita a conversar, recordar orígenes y valorar la cocina cotidiana, accesible y honesta, que alimenta más allá del plato con sencillez, historia, aromas profundos y calidez familiar duradera para todos siempre juntos. ¡A disfrutar!