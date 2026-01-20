Cómo preparar tlacoyos de frijoles con nopales: receta casera llena de sabor

Esta receta de tlacoyos con nopales es un platillo tradicional mexicano que combina la herencia prehispánica del maíz con ingredientes frescos y nutritivos. Su sabor auténtico, su textura suave por dentro y ligeramente dorada por fuera los convierten en una opción ideal para comidas completas y saludables.

La receta tradicional de tlacoyos se preparaba sin grasa.

500 g de masa de maíz nixtamalizado.

200 g de frijoles negros refritos.

½ cucharadita de sal.

2 cucharadas de agua (si es necesario).

Para los nopales:

300 g de nopales cocidos y cortados en tiras.

¼ de cebolla fileteada.

1 cucharada de aceite vegetal.

Sal al gusto.

Para servir:

150 g de queso fresco desmoronado.

200 ml de salsa verde.

Cilantro fresco picado al gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Mezcla la masa de maíz con la sal y un poco de agua si está seca.

2- Divide la masa en porciones medianas y forma bolas.

3- Aplana cada bola, coloca frijoles en el centro y cierra formando un óvalo alargado.

4- Cocina los tlacoyos en un comal caliente sin grasa hasta que estén dorados por ambos lados.

5- En una sartén, calienta el aceite y sofríe la cebolla hasta que esté transparente.

6- Agrega los nopales, sazona con sal y cocina 5 minutos.

7- Sirve los tlacoyos calientes y cúbrelos con nopales, salsa, queso y cilantro.

Esta receta tiene origen prehispánico y se mantiene vigente hasta hoy.

De la cocina a la mesa

Esta receta de tlacoyos con nopales representa una de las expresiones más auténticas de la cocina mexicana tradicional. Es un platillo equilibrado, económico y lleno de sabor que puede disfrutarse en cualquier momento del día. Los tlacoyos aportan energía gracias al maíz y los frijoles, mientras que los nopales suman frescura y beneficios nutricionales. Además, es una preparación versátil que admite variaciones según la región o los gustos personales. Servidos recién hechos, evocan mercados, cocinas caseras y la riqueza cultural que hace única a la gastronomía de México. ¡A disfrutar!