Cómo preparar tlacoyos de frijoles con nopales: receta casera llena de sabor
Prepara esta receta paso a paso de tlacoyos de frijoles con nopales, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de tlacoyos con nopales es un platillo tradicional mexicano que combina la herencia prehispánica del maíz con ingredientes frescos y nutritivos. Su sabor auténtico, su textura suave por dentro y ligeramente dorada por fuera los convierten en una opción ideal para comidas completas y saludables.
Ingredientes para unos tlacoyos de frijoles perfectos
Rinde 6 porciones.
Para los tlacoyos:
- 500 g de masa de maíz nixtamalizado.
- 200 g de frijoles negros refritos.
- ½ cucharadita de sal.
- 2 cucharadas de agua (si es necesario).
Para los nopales:
- 300 g de nopales cocidos y cortados en tiras.
- ¼ de cebolla fileteada.
- 1 cucharada de aceite vegetal.
- Sal al gusto.
Para servir:
- 150 g de queso fresco desmoronado.
- 200 ml de salsa verde.
- Cilantro fresco picado al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Mezcla la masa de maíz con la sal y un poco de agua si está seca.
2- Divide la masa en porciones medianas y forma bolas.
3- Aplana cada bola, coloca frijoles en el centro y cierra formando un óvalo alargado.
4- Cocina los tlacoyos en un comal caliente sin grasa hasta que estén dorados por ambos lados.
5- En una sartén, calienta el aceite y sofríe la cebolla hasta que esté transparente.
6- Agrega los nopales, sazona con sal y cocina 5 minutos.
7- Sirve los tlacoyos calientes y cúbrelos con nopales, salsa, queso y cilantro.
De la cocina a la mesa
Esta receta de tlacoyos con nopales representa una de las expresiones más auténticas de la cocina mexicana tradicional. Es un platillo equilibrado, económico y lleno de sabor que puede disfrutarse en cualquier momento del día. Los tlacoyos aportan energía gracias al maíz y los frijoles, mientras que los nopales suman frescura y beneficios nutricionales. Además, es una preparación versátil que admite variaciones según la región o los gustos personales. Servidos recién hechos, evocan mercados, cocinas caseras y la riqueza cultural que hace única a la gastronomía de México. ¡A disfrutar!